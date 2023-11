Future Film Festival: O evento imperdível que celebra a animação e a inovação

A 23ª edição do Future Film Festival está prestes a começar, homenageando aqueles que moldam a realidade com suas mãos hábeis. Este evento internacional dedicado ao cinema de animação, efeitos visuais, realidade virtual e aumentada, jogos e artes mediáticas, terá lugar em Bolonha de 15 a 19 de novembro e em Modena de 24 a 26 de novembro.

Uma das novidades deste ano está relacionada às localizações. Em Modena, os entusiastas poderão participar em exibições no Cinema Astra e no Laboratorio Aperto Modena, localizado numa antiga central eléctrica. Em Bolonha, todo o festival terá lugar no Dombo, antigo estaleiro ferroviário de Ravoni, agora transformado num espaço cultural e social.

O Future Film Festival, promovido pela rede colaborativa Rete Doc, proporcionará a oportunidade de conhecer a lenda da animação independente, Bill Plimpton. Plimpton apresentará a estreia mundial de sua última criação, “Slide”, e realizará um workshop. Além disso, o festival homenageará Michel Gondry e o seu filme “Be Kind, Rewind”, através de uma série de workshops abertos ao público, que permitirão a todos criar a sua própria curta-metragem de animação e experimentar inteligência artificial e materiais de recuperação. .

O festival dedicará também espaço a Portugal, país convidado que se tem destacado na área da animação nos últimos anos. Por fim, o cartaz do evento, intitulado “O inverno está chegando” e desenhado pelo designer e fotógrafo José Hernandez, retrata grupos de pessoas trabalhando juntas com crochê para criar casulos coloridos, símbolo de proteção contra o frio iminente. A obra, que utiliza uma imagem gerada por inteligência artificial, representa a solução para enfrentar momentos difíceis: tecendo conexões e criando relações que aquecem e unem a sociedade.

A entrada no festival será gratuita graças ao apoio do Conad, com exceção das aulas e oficinas.