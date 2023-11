“Doença” em “Dancing with the Stars”: foi o que aconteceu com Rosanna Lambertucci

Momentos de grande ansiedade Dançando com as estrelasMas é tudo uma questão de preparação. Estamos falando sobre Rosanna Lambertucci, um dos grandes heróis desta 18ª edição do programa de sábado à noite Rai Uno. Isso aconteceu durante o episódio que foi ao ar na noite de hoje, 11 de novembro, ao final do programa: a nutricionista se jogou no chão e ficou ali por alguns segundos.

Pseudodoença de Rosanna Lambertucci

O apresentador é um dos concorrentes mais comentados DançaPrincipalmente pelas constantes piadas com Teo Mamokari, mas no episódio desta noite ele chamou a atenção por outro motivo. Na verdade, Rosanna – que ficou em terceiro lugar – ficou em último Tcha-chá Com a profissional Simone Casola, sim Jogado no chão, fingindo doença. Então, ela ficou ali por alguns segundos sem se levantar, mesmo depois que a música parou. Nesse momento, a dançarina tentou “ressuscitá-la”, chamando-a para chamar sua atenção. Mas sem obter resultados. Portanto, a dona da casa, Millie Carlucci, interveio e correu assustada em direção a Lambrucci, ligando para ela com urgência. “Eu não estava doente, Eu fingi “Estando morto, já no último episódio, também fui definido como tal pelo júri.” Rosanna afirmou imediatamente, talvez sentindo a ansiedade de Millie. Rosanna então pediu ao jurado Guillermo Marioto que a ajudasse, mas ele recusou.

Envolvendo-se com o júri

Assim que Rosanna Lambertucci e Simone Casola chegaram ao júri “assustador”, depois de trocarem algumas piadas engraçadas com elas, Selvagia Lucarelli interveio. “A verdade é que estamos apenas perdendo tempo, você nos deu deuses Gordinhos“ o júri imediatamente estremeceu, diante das declarações feitas por Lambruchi durante a semana, o convidado italiano do Story.