Oito casais competindo, sempre diferentes, um anfitrião, sempre igual, Costantino della GherardescaE um novo correspondente: Pele de chacal.

Eles são componentes Expresso de Pequim 2024o programa de culto transmitido pela Sky e transmitido pelo Now, cujas filmagens estão prestes a começar.

Expresso de Pequim 2024: Estrada do Dragão

Após a rota das Índias, a versão 2024 do Beijing Express circulará Estrada do Dragão: Viagem pelos campos de arroz Vietnã do Nortecidades espirituais Laos E templos Sri Lanka.

Se Costantino Della Gherardesca, rosto histórico do Beijing Express, for confirmado à frente do programa, este ano não estará Enzo Miccio ao seu lado, como aconteceu no ano passado, mas sim Fru of The Jackal, já competindo em 2022 edição juntos. À minha colega Aurora Lyon.

Beijing Express 2024: Elenco e primeiras prévias

Oito novos casais estão prontos para se desafiarem para chegar à linha de chegada: como sempre, a escolha recaiu sobre personalidades heterogêneas e não faltam números de Mundo Esportivo.

como Fábio CarissaO famoso locutor esportivo e rosto da Sky estará competindo com sua filha LeonorEle deixou sua esposa, Benedetta Parodi.

Competir também Christian Gdinaum dos esquiadores italianos mais vitoriosos na Copa do Mundo de Esqui, combinado com Francesca Piccinium dos jogadores de vôlei italianos mais queridos de todos os tempos.

Eles são outro casal Damiano e Massimiliano CarraraOs confeiteiros são originários de Lucca e fizeram fortuna na América. Hoje Damiano é um dos jurados Asse a Itália.

de O mar lá foraa série de TV vencedora de audiência, está aqui Artem e Antonio Orivesi, Ou Pino ou Paz e Toto. O quinto casal da competição é o casal formado pelo humorista Paulo Cifoli, A face histórica de Zelig na pessoa do chanceler romeno Palmiro Cangini e sua esposa Elisabetta Garofi.

E novamente, haverá também Nancy Briley E seu amigo, o ator e diretor Pierluigi IorioEntão o casal formou Maddalena Corvaglia E Bárbara PetrilloE finalmente Estefânia Bernal E Antonella Fiordelese.