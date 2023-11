“Você tornou a Itália pior. Foi um conde exemplar na política, falava mas não era compreendido” – Corriere.it

Era esperado. Ele está desaparecido da telinha há nove anos. Seu retorno à televisão é um show Espetáculo de Beppe Grillo. Convidado de Fábio Fazio para como está o tempo O cinco estrelas garantido domina a cena, misturando músicas de seu set, principalmente de seu último show Eu sou o piorPiadas sobre os heróis da cena política. Na verdade, Grillo leva meia hora antes de se debruçar sobre os rostos conhecidos e menos conhecidos do movimento. No início, o fundador do Movimento Cinco Estrelas ataca um grande ex-amigo: “Gigino é o volume de que estou falando Di MaioEle era o político mais disposto, mas não pensávamos que ele se envolveria no poder de organizar as pessoas. Ele e eu escolhemos Conte. Já olhei programas, ideias, não importa se é de direita ou de esquerda, se a ideia é boa. Mas então ele nos esfaqueou…

Depois brincou sobre o atual líder estrela, Giuseppe Conte: “Quando o escolhi, ele não era membro do movimento. Ele é um homem bonito, formado, fala inglês, e depois falava e entendia muito pouco… ideal para política… mas melhorou.” Depois admite: “Houve uma grande briga no início”. Também há críticas ao CEO da Meloni: “Esse governo “é um adesivo. Quanto mais cuspir nele, mais gruda. o tecido social está se desintegrando” e o governo está “tentando fazer o que pode”.

O fundador do Movimento Cinco Estrelas defende as batalhas históricas do movimento desde a renda do cidadão até o super premium. «O bónus de superconstrução também foi uma ideia, com Draghi os acordos eram que durasse pelo menos 5 anos, o mesmo que o rendimento do cidadão, após os quais deveria ser reduzido. Em vez disso, detenha-os.” Mas a política é marginal. A tendência mais dura está no setor privado. Na verdade, Grillo menciona isso em seu discurso. Giulia Bongiorno, senador pela Liga e advogado da menina que acusou o filho de Grillo, Ciro, de agressão sexual. “Ela é advogada, presidente da Comissão de Justiça, é senadora pela Liga, organiza comícios em frente aos tribunais – diz o fundador do Movimento Cinco Estrelas – onde há um caso à porta fechada… Isto não é apropriado. Então tudo se confunde.” Mas antes que Grillo possa prosseguir, Fabio Fazio o impede. READ Você sonha em se mudar para o exterior? Aqui estão os países mais baratos da Europa em 2023

No entanto, a oferta do fiador do Movimento Cinco Estrelas começou com outras esperanças. “Isto é um sino. Se eu desafinar, me ligue”, disse ele ao entrar no estúdio de TV. Mas então Grillo aconteceu Rio em enchenteCitando histórias que já existem nas ofertas mais recentes. E contando piadas. A única constante que ele repete diversas vezes é o que parece uma piada, mas representa uma escolha (talvez) crucial entre entretenimento e política. “Não posso liderar um movimento político ou levá-lo a um resultado positivo. Retiro-me para ver o que acontece.”“, ele diz várias vezes.