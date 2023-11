Maria Francisca, o luxuoso casamento da Duquesa de Coimbra. Fotos e vídeo

Um casamento real ao estilo português, o primeiro em 25 anos em Lisboa e arredores. Nesta luxuosa ocasião, a Infanta apresenta dois deslumbrantes vestidos de noiva. Com muitas citações famosas. Sem falar nas joias. Que tem uma ótima história para contar

A Infanta Maria Francisca de Bragança, Duquesa de Coimbra, disse que sim. Casar com o advogado Duarte de Souza Araujo Martinez é um verdadeiro conto de fadas. Em primeiro lugar, porque é o primeiro casamento real português em 25 anos. Isto porque a Duquesa imitou (pelo menos nas roupas) outra duquesa, a Duquesa de Sussex. E, claro, Meghan Markle. ver é crer – foto | vídeo

Últimos casamentos reais – olhar

Vestido duplo…e que joias Como convém a uma Duquesa, Maria Francisca de Bragança escolhe dois vestidos de noiva: um para a cerimónia e outro para o banquete. Pela manhã, liturgia na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, em Lisboa: o vestido da estilista Luzia do Nascimento, favorito de longa data da família real portuguesa, é em marfim, com decote em V, mangas compridas e cinto . Saia com cauda longa. Todo em Mikado de seda e com diversas “citações”: o vestido Infanta é na verdade inspirado no vestido de noiva usado pela mãe, Isabel de Bragança, em seu casamento em 1995. Mas não só isso: o design lembra muito (pelo menos (( no decote e na gola)) Também outro vestido de noiva famoso, o de Letizia Ortiz, que se casou com o espanhol Felipe em 2004. E o que posso dizer finalmente sobre as joias? Maria Francisca de Bragança usa uma tiara deslumbrante: 800 diamantes, incrustada em ouro e prata, com motivos de lírios e diversas fiadas de pingentes de diamantes A tiara data de 1887 e foi confeccionada a pedido do Rei Luís I para a sua nora Amélia d’Orléans, que seria a última Rainha de Portugal, em por ocasião do seu casamento com o príncipe Carlos. A pulseira de rubi e diamantes vista no pulso de Maria Francisca de Bragança também pertenceu a Amélia, enquanto os brincos são emprestados da sua mãe, tal como o véu que usou ao casar com o duque de Bragança. Bragança no Mosteiro dos Jerónimos, na capital portuguesa. Em suma, ela é mais uma verdadeira rainha do que a Duquesa Maria Francisca de Bragança!

Últimos casamentos VIP – olhar

Recepção na casa dela – E depois, aqui está um luxuoso casamento para 400 convidados, em Sintra, na casa dos seus pais, o Duque e a Duquesa de Bragança. Onde Maria Francisca exibe um vestido muito parecido com o que Meghan Markle usou no seu casamento (vestido de Stella McCartney na recepção na Frogmore House). Afinal, as duquesas se entendem… Aqui está, então, o vestido simples, sem mangas, com decote frente única decorado com strass. Para uma cerimónia e banquete em que a noiva aparece em toda a sua beleza e toda a sua felicidade. E o noivo? Bem, ele é muito elegante, vestindo calça listrada, colete creme, paletó de smoking escuro e gravata azul claro. Para o advogado Duarte de Souza Araujo Martinez, em suma, elegância discreta. Mas muito elegante.