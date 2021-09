Le Iene, as dez mulheres que estão correndo: de Elodie a Pellegrini.

Dez mulheres se revezarão liderando Le Iene ao lado de Nicola Savino e da Gialappa Band. E depois de dias de grande curiosidade sobre seus nomes Foi finalmente revelado. Todos eles são muito famosos, têm grandes personalidades, talento inegável e vêm das mais diversas áreas.

depois, depois Adeus Alicia Marcuse para a Mediaset e, assim, para hienas A curiosidade sobre quem o substituiria crescia a cada dia. Muitas hipóteses desenvolvidas advertir Cheguei aos canais sociais oficiais do programa: o que era para ser apenas uma introdução, mas dez, tudo pronto para conquistar os corações dos espectadores na próxima temporada.

Após dois dias de suspense, os nomes ameaçadores também chegaram. Haverá, como alguns rumores querem, Elodie. A cantora, que atualmente está trabalhando no próximo álbum e pronta para lançar um novo single, estará de volta aos negócios. Experiência nova e emocionante, que segue em San Remo 2020, onde se junta a Amadeus e Fiorello.

As crianças também vêm do mundo da música minha dama, com uma personalidade forte e grande capacidade de comunicação, e Ornella Vanioni, é famosa não só por sua carreira fenomenal, mas também por sua carreira Endireitando sem freio.

Não faltam representantes do mundo dos esportes. Federica Pellegrini, Depois de jogar suas últimas Olimpíadas em Tóquio e depois de dizer isso Competições de adeusPelo menos em um nível competitivo, será exibido no show. Haverá também um jogador de vôlei campeão europeu Paula Iguno.

Já à vontade no mundo da televisão e do entretenimento, Elisabetta CanalesE Elena Santarelli E a atriz Rossio Munoz Morales. Os três vão apoiar Nicolas Savino, colocando-se à prova na execução da nova versão do programa. No estúdio também simpatia esmagadora Comediante Michela Giroud. Por fim, emprestada do mundo do jornalismo, Francesca Fagnani também usará o famoso Die. hienas.

Em suma, o elenco está pronto, entre afirmações e surpresas, para entreter o público de Italia Uno de todas as formas possíveis e fazer com que a ausência de Alessia Marcuzzi seja o mais mínima possível. Escolher dez mulheres alternativas com uma personalidade tão forte para A corrida será bem-sucedida?