Desfigurado após cirurgia plástica

Em sua postagem, a ex-modelo canadense explicou que depois de receber um tratamento “CoolSculpting” (criolipólise) que causa redução não cirúrgica da gordura corporal por meio do resfriamento tópico da pele, ela desenvolveu efeitos colaterais raros que transformaram radicalmente sua aparência. A ponto de torná-lo desconhecido. A cirurgia foi realizada há cinco anos e duas operações subsequentes e dolorosas não trouxeram os resultados desejados.

“Desenvolvi uma hiperplasia paradoxal dos lábios que não só prejudicou meu sustento, mas também me causou profunda depressão e intenso desprezo por minha aparência – disse ela – no processo. No processo, fechei-me e tornei-me indiferente.” Linda Evangelista tem hoje 59 anos e em 2014 esteve entre as 50 modelos escolhidas para a capa de setembro da Vogue Itália.

Linda explica que guardou para si até hoje o que aconteceu com ela e no post ela fecha dizendo que quer seguir em frente para superar a vergonha. “Estou cansado de viver assim. Gostaria de sair pela minha porta com a cabeça erguida, em vez de continuar a parecer diferente de mim.” O reconhecimento desencadeou uma corrida pela solidariedade no mundo da moda: “Você é e sempre será uma modelo”, escreveu o estilista Moschino. Jeremy Scott. “Eu te amo, querida Linda”, ele a mandou dizer Marc Jacobs. Enquanto Naomi campbell Ela elogiou a coragem e a força de sua ‘amiga’ por compartilhar sua experiência: ‘Tente não ser mais refém’.