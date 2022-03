Kate Middleton, rendas e cores para a turnê caribenha e que entendimento com William!

A viagem real de William e Kate pelo Caribe está chegando ao fim. Três países foram abordados: Belize, Jamaica e Bahamas. De todas as viagens institucionais do duque e da duquesa de Cambridge, a última revelou-se a mais complexa. Kate Middleton e a Príncipe William Eles partiram para a Comunidade das Nações para celebrar o jubileu de platina da rainha Elizabeth, mas se viram no centro de protestos contra o passado colonial da Grã-Bretanha. No entanto, entre os ressentimentos, o casal real também foi protagonista de muitos momentos despreocupados. O guarda-roupa colorido de Kate não escapou dos assuntos, curiosos e fashionistas.

Kate “usa” as bandeiras

Em Belize veio em azul, na Jamaica em amarelo (Lutando com o vento maroto, olhe aqui) e as Bahamas em turquesa: Kate Middleton Escolheu as cores de suas bandeiras para desembarcar nos países anfitriões. Uma saudação discreta, mas altamente visível, que destacou o quanto a aparência de Middleton foi estudada pelos designers do Palácio de Buckingham. Saudações calorosas, sorrisos festivos e gentileza para os presentes: este passeio foi acompanhado pela habitual Duquesa Grace. A elegância também se traduziu em roupas.

Guarda-roupa Caribenho

De um vestido floral de Tory Burch para linhas de modelos vintage de Willow HilsonDurante o dia Kate Middleton Não faltaram ilusões. Também espaço para a cor, desde o casaco vermelho de são Lourenço Para o vestido verde esmeralda de Emilia Wickstead, foi selecionado para partir da Jamaica. Para ocasiões mais importantes, de jantares a desfiles militares, Kate escolheu uma mistura de tule e renda.

Em vestido de bainha branca Alexander McQueen Usado na Academia Militar do Caribe em Kingston, Kate Middleton Ela era de uma beleza sem fim. Não faltou estilo esportivo elegante, com calças artísticas estrela bruta g Ela usava sapatos de caminhada para visitar um sítio arqueológico na Floresta de Belize. Em termos de roupas, a Duquesa não faltou nada.

amor com william

No Caribe também houve amplo espaço para acompanhar de perto o acordo entre os dois países Kate Middleton e a Príncipe William. Os dois trocaram inúmeros olhares de conhecimento, trocaram momentos de alegria, experimentaram esportes e música, e se abraçaram nos momentos mais difíceis da jornada. Casados ​​desde 2011 e pai de três filhos, pareciam tão felizes quanto dois filhos na primeira paixão. Fresco e ‘natural’, o amor pela casa cresce. E no auge dos protestos, os manifestantes pediram ao casal que “voltasse ao mundo dos contos de fadas”. Vendo-os juntos, pode-se pensar que eles estão realmente vivendo esse conto de fadas na era moderna.

