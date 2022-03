Onde ir na Páscoa para o mar: os melhores lugares

Você quer gastar Páscoa à beira-mar Mas você não sabe quais lugares escolher? São tantas opções para umas férias realmente fantásticas que nem precisa de ir muito longe!

Páscoa à beira-mar: os melhores lugares

Maiorca

A ilha de Maiorca é uma ótima opção para umas férias de Páscoa na praia.

Com temperaturas em torno de 20 grausEstá quente o suficiente para sentar-se ao ar livre, comer fora e explorar as belas aldeias no topo das colinas e também Mergulhar na piscina ou no mar. Ao contrário dos meses de verão, quando Maiorca fica um pouco lotada, a Páscoa é mais tranquila e você pode Visite as cidades históricas de Deià e Valldemossa Sem se preocupar com calor, congestionamento ou congestionamento.

Dubai

Se você quer calor garantido na Páscoa (e quem não quer), Dubai é o lugar certo. Ao desembarcar, você será transportado para um oásis de ótimos hotéis, ótimas piscinas, comida deliciosa e praias bonitas. Este local é perfeito para férias em família. Dubai tem seu próprio parque temático, parque aquático, esportes aquáticos e muitos hotéis de luxo com clubes infantis excepcionalmente equipados. Há realmente algo para toda a família.

Cornualha

A Grã-Bretanha também tem um belo litoral próprio. Há tanto a oferecer na Cornualha que você pode se orgulhar Bela costa, praias de areia e comida deliciosaPrincipalmente se você gosta de frutos do mar. A Cornualha é famosa por sua O paraíso dos surfistas E a Páscoa é um ótimo momento para aproveitar as ondas, antes que fique muito lotado. Em termos de turismo, não perca o Eden Project, Padstow Harbour e o Pendennis Castle.

Portugal

As temperaturas em Portugal sobem bem na Páscoa, com Temperaturas em torno de 20 graus. Com belas praias, vilas costeiras de pescadores e paisagens deslumbrantes no interior, uma viagem a Portugal não irá decepcionar. Quer queira relaxar à beira da piscina, jogar golfe ou explorar Lisboa, esta época do ano não é nem quente nem frio e permite-lhe fazer tudo. Além disso, os restaurantes começam a abrir as suas esplanadas e jardins, para que possa saborear pratos como o bacalhau à portuguesa ao ar livre.

Costa do Sol, Espanha

A Costa Del Sol começa a abrir em abril, por isso é uma ótima época para evitar as multidões e passar a Páscoa à beira-mar. Além do apelo óbvio de descansar na piscina ou na praia, você pode observar golfinhos, visitar o incrível Museu Picasso em Málaga, alugar Segways ou visitar Ronda, a cidade mais histórica da Andaluzia.

viagem de páscoa

Se você acha difícil restringir o feriado da Páscoa a apenas um destino, que tal Faça um cruzeiro e veja muitos? Em um cruzeiro no Mediterrâneo, você pode visitar Barcelona, ​​​​Marselha e Roma em sete dias, pule uma viagem de um dia antes de voltar ao luxo do seu navio de cruzeiro à noite. É uma forma ideal de conhecer a Europa e à noite pode desfrutar de todo o entretenimento e comodidades a bordo, como o spa, o cinema e o casino interior.

Itália

O feriado da Páscoa na Itália pode incluir inúmeros lugares; Mesmo que não seja muito quente nesta época do ano, é definitivamente divertido. Nos dias quentes, você também pode nadar no belo Mar Mediterrâneo.