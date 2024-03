Apostas no MotoGP: No Grande Prémio de Portugal é sempre Bagnaia vs. Martin e Pico vence em Portimão a 2,25 sobre Sisal

o MotocicletasDepois da estreia no Catar, chega à Europa, onde chegará no final da próxima semana Grande Prémio de Portugal. Também no circuito Portimão Lutar entre Pico bagnaya E Jorge Martin, junto com Marc Márquez e Brad Bender, que tentarão entrar para conseguir a vitória. três Ducati E a KTM junto com outros, perseguindo a Aprilia em primeiro lugar. O bicampeão mundial, com a equipa Borgo Panigale, depois da vitória em Losail, quer repetir em solo português, onde no ano passado conseguiu uma prestigiada dobradinha entre o Sprint e a prova longa. Bagnaya, L. Especialistas em sisalfavorito no domingo, às 2h25 durante a perseguição de sábado, vencendo às 3h atrás George Martin.

Especificamente o motorista espanhol Pramac Ele continua a ser o concorrente número um da Nuvola Rossa, não só no presente, mas também no futuro: “Quero a Ducati oficial, eles sabem disso no Borgo Panigale”. As declarações de Martinatore não deixam dúvidas sobre as suas intenções para o próximo ano, mas sentado ao lado de Bagnaia, o fenómeno ibérico sabe da necessidade de vencer. Jorge quer começar em Portugal onde arranca como o homem a bater no sprint, triunfando aos 2,25 segundos, enquanto, na lista de favoritos de domingo, larga atrás do seu grande rival Bagnaia, que aparece aos 3,50 segundos.

Entre os dois adversários ele quer aproveitar para ter sucesso, Marc Márquez O que, embora já esteja no Catar, mostrou que está confortável com Ducati Seguidor Equipe Gresini. Caproncito, que terminou em primeiro sob a bandeira quadriculada na corrida longa com o tempo de 4,50 segundos, quer tornar-se no primeiro piloto a vencer nas três categorias do Campeonato do Mundo, tendo vencido as 125cc em 2010, e na Moto2 em 2012. Não. uma tarefa fácil, mas certamente no coração do oito vezes campeão mundial. Quem com certeza vai experimentar Brad Benderandar de KTM, terminou duas vezes em segundo lugar em Losail e está ansioso para subir ao topo do pódio. O sul-africano, que venceu a 7h50, vai querer jogar todas as cartas, em Portimão, relativamente ao título, até ao fim.

O resto da competição começa na parte de trás, mas cuidado Pedro Costa. Maravilhas para iniciantes com Gás gásjá mostrou coisas incríveis na estreia e ele, que já venceu essas curvas difíceis na Moto3 e na Moto2, já sonha com a vitória na segunda corrida do MotoGP: um feito que aumentaria 50 vezes as apostas.

Sisal sempre lembra que os jogos são proibidos para menores e que você deve jogar sempre com consciência e moderação.