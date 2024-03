Lituânia cancela concerto de Pupo em protesto – Mundo

O concerto de Bobo, que estava previsto para 26 de abril em Siauliai, na Lituânia, foi cancelado em protesto contra a atuação do cantor toscano no Kremlin nos últimos dias.

Num comunicado de imprensa publicado hoje, os organizadores descreveram o cancelamento do evento como “boas notícias para todos aqueles que são indiferentes à agressão russa contra a Ucrânia”, sublinhando a necessidade de “fechar as portas da Lituânia a todos os artistas pró-Rússia”.

Nos últimos dias, Bobo reiterou que a sua presença em Moscovo pretendia ser uma “mensagem de paz”.

O cantor Popo, cujo concerto na Lituânia foi cancelado, disse à agência russa TASS: “Acredito que a cultura, a arte e a música não devem estar sujeitas a qualquer tipo de censura”.

“Canto na Rússia com alegria, de boa vontade, assim como também canto de boa vontade na Lituânia e em todos os países do mundo – acrescenta -. No entanto, uma coisa pode ser dita: os senhores lituanos falam de fanatismo, mas neste caso é Parece-me que são fanáticos, porque na Rússia ninguém me colocou diante de uma escolha semelhante: “Aqui eu nunca aceitaria isso porque sou um homem livre”.

O cantor acrescenta que “nunca obedeceu a ninguém” e que “sempre fez o que achava certo. Acredito que a cultura, a arte e a música não devem ser censuradas”.

