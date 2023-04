Parco Gondar: Cosmic Botanical Festival, o festival inclusivo e vegano de bem-estar mais seguido na Itália com muitos convidados e a vida da Officina Zoè adiada para 14 de maio

GALLIPOLI (LECCE) – No domingo, 14 de maio, pela primeira vez em 14 edições, o Cosmic Vision Fest, o mais famoso festival botânico e abrangente da Itália sobre o bem-estar humano e planetário, começa no Jardim Gondar em Gallipoli.

Para esta primeira data estão previstas conferências, seminários, concertos, comida étnica e um mercado livre de crueldade, sobre questões de saúde e bem-estar e práticas ambientais sustentáveis, que abrem a cortina da beleza na Puglia com uma cerimónia dedicada à participação, trabalho e prazer. Grande festa ao longo do dia com os principais operadores regionais, nacionais e internacionais que se envolvem em massagens, ioga, meditação, teatro, conferências com médicos, apresentações de vídeo, comida ética e um mercado livre de crueldade.

links de publicidade

O oneironauta é a trilha por onde se desenrolará a edição de 2023 do festival: aquele que consegue explorar e até, em alguns casos, controlar seu sonho, escolhendo conscientemente como agir. Seguindo este tema, as atividades do Cosmic Fest serão recebidas por convidados excepcionais.

links de publicidade

Minotoro Chaman, vindo dos ensinamentos de Carlos Castaneda, é o herói da família Azul com o mexicano Agustin Chaman, um dos mais famosos especialistas da Itália na questão de como trabalhar dentro dos sonhos, para desenhar grandes desenvolvimentos mesmo na realidade concreta .

Marco Cezati Cassin, em um emocionante seminário no qual você se comunicará com sua parte do karma para transformá-lo, e aprenderá técnicas de comunicação com almas “mortas” que não faleceram.

Antonio Bello Canella, um dos protagonistas absolutos dos últimos anos da cena poética teatral italiana no campo da espiritualidade, será o protagonista, com Paolo Bardella, em “Lo spiritetto ci fa carne” – Obras poéticas oraculares: performance – uma cerimônia espiritual interativa onde a poesia também se torna carne nos espectadores.

Um espaço também para a música, com shows ao vivo e DJs para fechar o festival. A partir das 22h00, o concerto é dado pela Officina Zoè, banda histórica do Salento que deu grande fôlego à redescoberta das tradições musicais, numa busca perpétua do êxtase e do ciclo enraizado no misterioso ritmo dos pandeiros.

A seguir, DJs reunidos pela produtora Julia Regine, eclética e criativa, pioneira em espírito, uma das primeiras DJs girando toca-discos da Riviera Romagnola pela Europa, e depois Ibiza, Mykonos, Nova York, Miami, Dubai, Genebra, Lugano, St. Moritz , Courmayeur, Lyon, Portugal, México, Ilhas Maurício, Marrocos, Tunísia, Albânia, Lituânia, Grécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos. Para fechar o círculo, em sua trajetória de vida formada pela psicologia (formada em Ciências do Comportamento das Relações Sociais) e pela cientista holística, após anos de estudos, reflexões e pesquisas, ela introduziu a “magia” em sua carreira.

Todo o programa completo aqui: https://www.cosmicveganfest.it/cosmic-gondar.html

Entrada livre.

A nova temporada do Parco Gondar inclui muitos eventos no calendário, incluindo música, cultura, arte e esportes. Entre os grandes nomes deste remake já anunciados estão Gue Pequeno + Shiva + Anna (19 de julho), Boomdabash (22 de julho), Capo Plaza + Bresh (23 de julho), Geolier + Nerissima Serpe + Kid Yugi (30 de julho), Carl Brave (1 de agosto), Kuma Kuz (3 de agosto), Fabri Fibra (4 de agosto), Daniele Silvestri (5 de agosto), Laza (6 de agosto), Tanani (8 de agosto), Safra Ibasta (9 de agosto), Salmo (16 de agosto), Lucci (18 de agosto).

Mas não só a música nas ruas do maior parque de diversões de Itália: em linha com a decisão de alargar a oferta do Parco Gondar a um público cada vez mais diversificado, o verão de 2023 será marcado por uma aposta nos grandes festivais europeus, enriquecido não só com grandes música, mas com entretenimento em muitos níveis. E, como já é habitual na programação, estão também em preparação eventos dedicados ao desporto, teatro, arte, cultura, assuntos sociais e literatura, numa programação 360°, a integrar num terreno de 50 mil metros quadrados. As expectativas do público mais amplo e transversal para todos os tipos de entretenimento.

Espaço também para o esporte, com a segunda edição da “Puglia Sports Convention”, o primeiro grande congresso esportivo e fitness do sul da Itália. Um evento de dois dias, 2 e 3 de setembro, repleto de compromissos: desde a madrugada, treinadores, treinadores e academias farão rodízio em uma programação repleta de aulas. Um evento que atrai a participação de todas as idades e níveis, para dar dois dias de energia e movimento.

Envolva-se nos eventos e faça da Puglia uma paixão que você carrega no coração!

Puglia, uma autêntica maravilha

Descubra todos os eventos na Puglia em: http://rpu.gl/2CDOU

Os bilhetes para todos os eventos do Parco Gondar podem ser adquiridos online na Dice e nos principais circuitos de retalho tradicional.

Parco Gondar Informações: 3278215783 – http://www.parcogondar.com – https://www.instagram.com/parcogondar_official/ – https://www.facebook.com/ParcoGondar

links de publicidade