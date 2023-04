Contratos cancelados, Ilary Blasey à vista

Mau humor Pierre Silvio Berlusconi Por algumas transgressões em seus canais Mediaset. Muito mesquinho, muita vulgaridade. A questão foi tocada gf vip para Alfonso SignoriniQue corrigiu o rumo e que sofrerá profundas mudanças para a próxima versão. Mas de acordo com o que ele revela hojeEu também’ilha famosa Ele estará no fogo cruzado. Algo do programa que ele conduziu Ilary Blasey No Canale 5, de fato, o número um da Alfa Romeo pode não gostar

em detalhe, Alberto Dandolo sobre hoje Ele escreve: “Ellari Blasey concentra todas as suas energias nos negócios. Para ela, a gestão ilha famosa é no momento Prioridade absoluta Seu objetivo é ser capaz de aliviar problemas pessoais mergulhando totalmente em suas obrigações profissionais. Mas também o seu editor, Pierre Silvio Berlusconi Muito preocupado Dos pequenos desvios que um reality show pode levar e das controvérsias que envolveram a última edição do Grande Irmão VIP“.

Resumindo, por enquanto só ansiedade. E o alerta máximo de Cologno Monzese, na óbvia contribuição de Pierre Silvio. Adicionar hoje“É por isso que os líderes da Alfa Romeo pagaram uma grande penalidade Cancelamento de contratos assinados por dois concorrentes Não no espírito do show. é sobre como Gianmarco Onestini Baseado em Luke DiCarloAdvogado e sócio Ilona StallerA revista conclui as indiscrições que dão uma explicação para os náufragos que saltam no último minuto, quando já tiveram a partida concedida para Honduras.