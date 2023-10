Ele tem medo do pai, não de mim

Grande Irmão 2023/2024

Caos na casa do Big Brother após as palavras do pai de Heidi Bache. O concorrente caiu em prantos desesperados e pediu a Alfonso Signorini que deixasse o reality show. A comissária de bordo pediu que ela tivesse tempo para pensar sobre isso com cuidado.

Ative as notificações para receber atualizações Grande Irmão 2023/2024

Episódio de Grande irmão A transmissão de segunda-feira, 16 de outubro, teve um momento particularmente intenso. O pai de Genty Heidi beijos Ele pediu à filha que saísse de casa. O homem parecia perturbado com o relacionamento que se desenvolveu entre Jevina e Massimiliano Varese Que, segundo ela, irá maltratá-la. Quando Ginty saiu de casa, houve um confronto entre Massimiliano Varese e Heidi Bacci. Este último manifestou o desejo de deixar o reality show de Alfonso Signorini.

Comparação entre Massimiliano Varese e Heidi Bacci

Após se encontrar com o pai, Heidi Bassi teve um confronto com Massimiliano Varese, a quem contou:

Eu te respeito, gosto de você, você não é violento. Meu pai não gosta de ver alguém ter uma atitude opressiva em relação a mim. A conclusão é sempre a mesma: a atração estava aí, eu estava apaixonado por você, mas vamos acabar com isso. Somos pessoas diferentes, para mim termina aqui.

Massimiliano concordou:Eu tambémDepois explicou a Alfonso Signorini que preferia o silêncio, pois tinha ouvido o pai de Heidi proferir algumas acusações gravíssimas:

Heidi se irrita com a proximidade de Massimiliano Varese: “Fique longe de mim, não leve a melhor sobre mim!” READ Don Matteo 13 não está no ar. E a namorada de Cecchini confessa na TV

Alfonso, neste momento acho que o silêncio é melhor para mim. Prefiro ficar calado depois destas graves acusações. Agora eu entendo do que Heidi tinha medo e não era de mim. Ele definitivamente terá medo do julgamento de seu pai. Prefiro o silêncio porque a situação é delicada. Espero que possamos terminar aqui. O que aconteceu esta noite é muito sério. Numa época em que há batalhas contra o patriarcado, é melhor para mim permanecer calado. Aprendo uma grande lição com essa viagem, ela reforça minha ideia de pai, de incentivar minha filha a viver livremente.

Heidi Bache chora e ameaça sair de casa

Heidi Bashi pediu primeiro Massimiliano Varese: “Cuidado com o que você diz“. Ele adicionou: “Pisei no freio e já havia decidido terminar com Massimiliano, e não era bom fazê-lo parecer opressor. Mas eu sempre disse que eraE então, quando Alfonso Signorini cortou a ligação para casa, ela desatou a chorar desesperadamente, dizendo aos seus companheiros de aventura que tinha que voltar para casa porque seus pais não estavam bem: “Vou embora amanhã, minha mãe está doenteO anfitrião a convocou ao confessionário, onde Jevina repetiu seu aborrecimento:

Estou preocupado, meu pai não estava bem, não consigo entender. Quero sair do programa. Eu o vi preocupado e arrependido, ele disse que se minha mãe não olha mais para mim é porque ela está muito doente.

Alfonso Signorini a convidou para passar algum tempo em meditação: “Fiz muito para participar desta aventura. Pense nisso, e talvez amanhã de manhã, depois de conversar com seus amigos, você tome uma decisão. Mais tarde, prometo, colocaremos você em contato com mamãe e papai. Eu quero que tudo menos você se sinta mal assim. Já conversei com os autores sobre isso e eles vão te dizer o que fazer. Não se preocupe, beba um bom copo de água“Então Gefina concordou em pensar nisso até amanhã.