Gaggiano: um rico almanaque da festa de Vigano Certosino

Em setembro, quatro dias de música, teatro, cultura, boa comida e diversão para o patrono de Vigano Certosino, uma pequena aldeia de Gaggiano.

Muitos compromissos para a Festa do Padroeiro de Vigano Certosino, pequena aldeia de Gaggiano, marcada para os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2023.

Padroeiro Vijano Certocino: começa em 8 de setembro

Ainda este ano, para residentes e visitantes, não faltam opções para desfrutar, para todos os gostos, miúdos e graúdos; Esportes, teatro, magia e boa gastronomia não poderiam faltar.

A cortina será levantada na sexta-feira, 8 de setembro, às 18h, com Vésperas e Adoração Eucarística, às 21h, apresentação teatral do grupo Kudos com “Bada! una badante per lo zio” dois atos em Milão de Luigi Galli.

programa de fim de semana

Sábado 9 de setembro, no Party Zone, a partir das 19h30 jantar sob as estrelas e a partir das 21h muita risada com Paolo Casiraghi (Sister Nausica) e Gianni Aston, atores de Zelig, Colorado.

Domingo, 10 de setembro, será o dia mais movimentado e agitado. Após o almoço comunitário, à tarde DJ sets, cabines, área de recreação para crianças infláveis ​​e apresentações dos clubes esportivos da região, do basquete às artes marciais. Às 15h30 “A Caixa Mágica: Espetáculo de Entretenimento e Magia”, às 16h30 “Era uma vez Vigano…” organizado pela associação cultural Il Racinaldo.

Na segunda-feira, 11 de setembro, as luzes serão apagadas para a festa, com missa e votação dos mortos às 18h; Por fim, a partir das 19h30 na área de festas, todos os moradores poderão participar do tradicional risoto e bingo.