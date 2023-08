«Encontrei 2.000 números de mulheres em um diário preto, também havia vozes»

Em primeiro lugar, Miss Mondo Suzuki, depois em 1977, Miss Moreto em Alassio e depois no cinema erótico. A carreira de Maria Teresa Rota começa assim. muito pequeno. Mas com um problema. Não é sobre ser bonita, é sobre parecer muito com todo mundo. “Eles nunca me levam para audições.” Você se parece muito com Barbara Bouchet “,” Você se parece com Annamaria Rizzoli ”. Um dia soube que o produtor estava procurando um emprego duplo para uma cena em que Bouchet tinha que cair na lagoa de patins. E me joguei: “ Aqui estou! Eu sou uma cadela! “Não era verdade, mas pratiquei muitos esportes. Lino Banffy me ajudou, trazendo-me um pequeno papel em Wife on Vacation, Sweetheart in Town.”

Mais Informações







Adriano Celentano disse uma vez que ele parecia um menino por usar Borsalino na cabeça.

Na verdade, “Quando eu era criança, costumava jogar futebol e usar meu cabelo curto. Nada de Barbie. No dia vinte e cinco do mês comíamos arroz e leite em casa, porque não tínhamos mais dinheiro…».

Negramaro, Disease and Chaos no concerto em Salento no 20º aniversário da banda ». insultos das massas. Aqui está o que aconteceu

curador

Carreira fantástica, de Caccia a 13º na Rete 4 com Telegatto e cinco anos de Domenica Sportiva com Sandro Ciotti e Tito Stagno. “O único jogador que me mandou flores é Falcao.” Graças ao futebol, conheceu Amedeo Guria no Tuttosport. E eu me casei com ele. Juro: ‘Estou apaixonada mesmo, porque até posso fazer um casamento branco, não tenho pressa.’ Com certeza foi um casamento de amor. Pensando bem, também tive que fechar meu terceiro olho para não ver o dele pegadinhas, principalmente quando ele saiu na estrada com as equipes. Eles eram ingênuos, por causa de suas inseguranças crônicas, mas depois eu os tomei como um insulto e a certa altura não os perdoei.

traições

E então ele descobriu todas as suas pequenas atrações? “Eu os descobri encontrando bilhetes de estacionamento de uma boate sob o limpador de para-brisa. Ou notas de alguma Janet ou Jasmine. Depois o famoso caderno preto. Ele o estava escondendo, um dia eu o vi. Nada menos que dois mil números de telefone foram notado, só para mulheres.” “, De todo o mundo, com as estrelas ao seu lado. Pelo amor de Deus, eu também poderia ter negligenciado ele, porque estou muito ocupada com o trabalho. Mas às vezes Amedeo flertava com outras pessoas mesmo na frente de mim, ele era irredimível.”

Em vez de Marietta Teresa Rota? “Um inteiro, cortado a machado, e mesmo assim não perdi oportunidades, mas não tive dificuldade em dizer não. E levei dois chapéus também, quando o casamento já estava abalado, mas não consegui fazer nada.”

Sugestão imprópria

No entanto, ele tinha algumas propostas “indecentes” … “de um poderoso homem da TV. Ele me chamou para um hotel fora de Roma para falar sobre um programa. Havia também os autores. Ele me disse: “Eu vou até seu quarto logo para que possamos conversar melhor. Deixe a porta aberta.” Sem suspeitar de nada, eu o acariciei. Ele entrou e me perguntou: “Mas como, você ainda está vestido?” Não deveríamos falar sobre o show? “Sim, mas primeiro nos divertimos e depois pensamos no trabalho.” Eu ri e o deixei sair e fechei a porta.Eu nunca tinha feito esse show antes.

segundo par

Agora tudo é diferente com seu segundo marido, Roberto Zappola. Vivem num castelo em Luino e casaram-se nove vezes: «No México com o ritual Maia, na Ilha de Corisco, Guiné Equatorial, com o ritual Benga, na muralha da China no Mandarim, na Tanzânia como Maasai, na Etiópia com o sol, em um veleiro no mar do Caribe como piratas, no Sri Lanka com o tempo da lua, em Havana, Cuba e finalmente em Caná, em Israel. Ainda não na Itália.”

Com ele é tudo muito diferente: “Ele vê minhas ligações, fotos e mensagens de WhatsApp do celular dele e vice-versa. O Roberto tem todas as minhas senhas, até do Instagram e do TikTok, ele sabe até a senha do meu caixa eletrônico, eu confio plenamente nele…”.