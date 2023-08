“Eu tenho dois filhos, é por isso que nunca disse isso.”

Pierpaolo Spolone Ele tem apenas 34 anos e já é um rosto reconhecível na ficção opinião: de porta vermelhapara seu maior sucesso (por enquanto) documentoPassando através Deus nos ajude. Os telespectadores adoram-no pela sua irreverência e simpatia, e Pierpaolo dá sempre explicações incríveis, conseguindo conciliar o seu lado cómico com o seu lado mais sério, com momentos de extrema intensidade. Depois de muitos anos no Rai Studios, Pierpaolo Spollon está prestes a iniciar uma nova aventura, desta vez em teatros De Itália, e numa das últimas entrevistas divulgadas, eu confesso a Segredo Uma figura que ninguém conhece, exceto em Pádua, sua cidade natal.

Vamos descobrir o que é.

Pierpaolo Spoloneem recente entrevista ao Repubblica, admitiu que tem dois filhos: «Um Pádua Eles me conheciam e me respeitavam apreciação, eu tinha medo de alimentar as crianças, eu as protegia. Então, se eles quiserem ser fotografados, nas mídias sociais, eles decidirão. orlando, a mais velha, tem quatro anos e meio. Uma vez disse aos que me elogiavam: “Virei assim que puder, tenho filho“. Ele respondeu: “Não é possível, o que está escrito na Internet.” Eu recorreria a ele Roma E corri para casa para vê-lo, mesmo que por algumas horas. Então, uma noite, eu estava tão cansado que ele estava chorando que o peguei e ele estava escorregando de mim. Eu senti total admiração, então eu fui Psicoterapeuta Para falar sobre o meu medo.”

Pierpaolo Spolone Ele também revelou que até agora sempre pensou em deixar os assuntos particulares de lado, mas depois de sua passagem pela terapia, percebeu que precisávamos conversar sobre tudo porque “o diálogo nos salva” e assim: “ crianças Eles são minha vida, grande vida felicidade. E continua a dizer: Uma especial, com dois filhos, já não faz sentido.

Os fãs ficaram muito surpresos com essa revelação inesperada, mas agora estão ainda mais curiosos para descobrir algumas curiosidades sobre a vida como um Papa para Pierpaolo.

