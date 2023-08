Valorant Spike Nations, seis equipes e a grande final na Gamergy 2023

O torneio internacional organizado pela GGTech Entertainment terá 6 equipes da região de Emea participando de uma semifinal e uma grande final na Gamergy em Madrid.

Tudo pronto para a nova versão do Valiant Spike países na Europa, Oriente Médio e Áfricacompetição organizada GG Tech EntretenimentoApoiado por Riot GamesFaz parte do círculo “Fora da temporada 2023” Contará com seis equipes da região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). logotipo “Todas as Nações Unidas” Representa o espírito da competição, que visa reunir pessoas de diferentes origens e culturas: serve como um lembrete de que, não importa de onde viemos, podemos nos unir e celebrar o espírito de competição e camaradagem.

Os membros da equipe são provenientes de todo o ecossistema Valorant na EMEA, incluindo amadores e profissionais. Desta forma, jogadores de diferentes níveis de habilidade terão a oportunidade de representar seu país no torneio internacional.

A competição culminará em um evento ao vivo dentro Jamerji 2023 See More Madri. Os principais eventos de esports, jogos e entretenimento da Espanha sediarão a semifinal e a grande final do Valorant Spike Nations. Fãs de todo o mundo podem se reunir para torcer por seus respectivos times e compartilhar a alegria e emoção da competição.

Gamergy, um evento internacional

Pelo terceiro ano consecutivo, a versão espanhola do Gamergy sediará a final de uma competição internacional pelo título dos Riot Games: a LoL Ibit Cup foi realizada em 2021, enquanto a Tri-Nations Cup foi realizada em 2022, com equipes de Espanha, Itália e Portugal.

O evento também fortalece a colaboração entre a Riot e a GGTech Entertainment, empresa internacional com atuação na Europa, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e Norte da África, dedicada ao desenvolvimento de projetos inovadores de entretenimento, entretenimento e educação por meio de games, esports e tecnologia.