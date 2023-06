Voltará ao pico meses depois

No meio da noite, quando o silêncio envolve os pensamentos e A curiosidade invade a mente dos telespectadores, uma notícia misteriosa há muito esperada. Depois de muitos meses de espera e especulação, Rai 1 anuncia o retorno de um rosto amado ao horário nobre Ele é respeitado pelo público italiano. Um nome que evoca paixão, conhecimento e aventura. Aqui é revelada a identidade do homem que vai devolver a paixão à sala de estar de milhões de italianos: Alberto Ângela.

Dez meses após a morte do grande Piero Angela, Alberto Angela está pronto para retomar revelando

Sim, ele é filho do grande Piero Angela, que, dez meses após a morte de seu pai, retorna à cena televisiva com um novo programa que inclui o que ele já representou. Super quarks, mas desenvolve-se num sinal de mudança geracional. O título do novo programa é Noss – a aventura do conhecimento Será transmitido na Rai 1, a partir de quinta-feira, 29 de junho, em horário nobre.

A ideia deste programa partiu de Alberto Angela colaborou com seu pai, Pieroantes de partirmos da querida Mosul.

Alberto e Pedro Ângela

“Queríamos que a televisão tivesse um espaço para divulgar a ciência”,

Alberto Ângela disse mensageiroEle repensa os momentos difíceis após a morte de seu pai.

Depois de um tempo para pensar, resolvi pensar seguir adiante Ele foi o primeiro a conhecer o presidente Mattarella. Mas o nome “Superquark” pertence e permanecerá para sempre com Piero Angela.

Agora é a vez do Alberto, Após o grande sucesso de maravilhaso programa Rai que ele apresentou recentemente, ele decidiu voltar com ele Noss – a aventura do conhecimento.

A celebridade esperava Haverá muitas surpresas e novidades, mas o formato será sempre o mesmo. A paleontóloga que virou âncora de TV vai ainda mais longe, cruzando documentários, serviços e colunas sobre temas que vão da alimentação à tecnologia, do espaço à arqueologia, da geopolítica à ética.

O objetivo de Alberto Angela é poder Fale até mesmo sobre os tópicos mais espinhosos sem provocar divisões ou críticas. Falaremos sobre ciência, inteligência artificial e até sexo. “Abordaremos o assunto com cuidado, explorando baixo desejo, preliminares e infidelidadeNo entanto, o objetivo não é se deter em questões como fluidez de gênero ou barriga de aluguel, para evitar dividir o público”, disse Ângela.A ciência não jura, e a interpretação é possível. Por isso também falaremos sobre a web e as fake news..

Alberto Ângela

Para Alberto Angela, é o que importa Nunca use a ciência como um show em siMas use o show para explicar a ciência. Permita que os espectadores formem uma opinião informada.

“Como comunicadores de ciência, temos uma responsabilidade enorme. Se não ganharmos em termos de audiência, mas conseguirmos fazer um bom trabalho, ficarei satisfeito.” disse Ângela.

O primeiro episódio será transmitido no dia 29 de junho no Rai Uno às 21h40. Prepare-se para mergulharem uma emocionante aventura de conhecimento, Guiados pela voz autoritária e apaixonada de Alberto Angela, prontos para encher nossas noites de TV com curiosidades e descobertas. Resta-nos esperar com pavor o retorno de um dos rostos mais queridos e respeitados da publicação científica italiana.

Noos – Aventura do conhecimento, a chegada do herdeiro do Superquark liderado por Alberto Angela

Noos – A Aventura do Conhecimento, o novo programa de Alberto Ângela, vai ser emocionante Uma aventura no mundo da edição cultural. Depois de fechar o Superquark, o programa de publicação científica histórica patrocinado por seu pai Piero Angela, Alberto decide Ele continua seu valioso trabalho Para honrar a memória e o legado dos pais.

A decisão de dar à luz Noss – a aventura do conhecimento Ele era Anunciado por Alberto Angela em 25 de maio de 2023, durante um episódio especial de Ulysses dedicado à vida de seu pai e à carreira na televisão. Com muito respeito e evitando sobreposições, Alberto escolheu Dê a seu novo show um nome diferente Super quarksuma homenagem à obra de Piero Angela.

O título do programa, “Noos”, foi tirado deUma nave espacial fictícia de mesmo nome usada na série Viagem ao universo Transmitido na Rai 1 em 1998. O termo “Noos” é derivado do grego antigo e significa “mente”, representando assim a jornada que Alberto Angela fará no vasto mundo do conhecimento e da descoberta.

Alberto e Pedro Ângela

Noos – a aventura do conhecimento vai para Explore tópicos culturais e científicos Através de documentários, serviços e reportagens que vão abranger diferentes domínios, da tecnologia à alimentação, do espaço à arqueologia, da geopolítica à ética. Alberto Ângela será o guia apaixonado desta viagem, com vista alimentar as mentes dos espectadores e estimular sua curiosidade.

O programa também tratará Temas sutis e atuais, como sexualidadecuidadosamente e com sensibilidade. Serão abordados temas como diminuição do desejo, preliminares e infidelidade, com o objetivo de fornecer informações úteis e promover mais conscientização.

Alberto Ângela sempre destacou a importância de Não use a ciência como um showMas usar o show para explicar a ciência. Dessa forma, oferece-se ao público a possibilidade de formar uma opinião crítica e independente, sem gerar divisões ou polêmicas.

Nous transmissão – a aventura do conhecimento representará Uma oportunidade para continuar o vínculo especial entre a família de Angela e o público italiano, Abrindo portas para novas descobertas, reflexões e insights. Alberto Angela, com sua voz autoritária e comovente, será o elo entre o mundo da ciência e o público em geral, trazendo a magia do conhecimento diretamente para a casa dos espectadores.

Tudo o que resta é Aguardando ansiosamente o início desta nova aventura Television, disposta a deixar-nos guiar pela paixão e experiência de Alberto Angela, que poderá dar à Rai 1 um programa editorial cultural à altura das expectativas.