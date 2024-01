A Vodafone foi alvo de um grave ataque de hacking em Portugal: o que está a acontecer?

Em Portugal, a Vodafone tem 4,3 milhões de utilizadores móveis e 3,4 milhões de subscrições na rede fixa: embora o operador ative imediatamente, Os inconvenientes foram significativos e afetaram as redes 4G e 5G, impossibilitando fazer chamadas, enviar SMS e navegar na Internet. . Além disso, participaram também plataformas de entretenimento televisivo operadas pela Vodafone.

Enquanto aqui os holofotes estão ligados Vodafone Há rumores sobre a possibilidade de a Ilíada assumir a divisão italiana de Portugal O agente vermelho lida com A “Ataque cibernético grave”Intencional e malicioso“ conforme consta em memorando oficial da empresa, iniciado na noite de segunda-feira, 7 de fevereiro.

Nenhum pedido de reembolso

Na verdade, na segunda-feira, dia do ataque, A operadora conseguiu restabelecer os serviços de voz e dados na maior parte do território nacional, mas apenas contando com a rede de terceira geração. Assim, o assédio continua, enquanto a Vodafone afirma estar envolvida num “trabalho meticuloso e demorado em todos os serviços” envolvendo “Muitas equipas nacionais e internacionais, bem como parceiros externos“.

O CEO Mario Fax também especificou que nenhum pedido de resgate foi recebido e, portanto, não parece ser uma ação de ransomware: portanto, os dados confidenciais dos clientes parecem estar seguros. Além da Vodafone, o ataque afetou também números de emergência, mergulhando o país no caos com problemas para hospitais, socorristas e bombeiros.. É claro que as investigações começaram imediatamente para determinar os responsáveis ​​pelo ataque: nenhuma das partes assumiu ainda a responsabilidade. Enquanto isso, o trabalho continua para restaurar a situação ao normal.