Terror na cozinha do Big Brother: um lixo atrás do outro | “Letizia nos limpa com uma esponja de lavar louça…”

Os últimos clipes do 'Big Brother' da Câmara dos Deputados provocam um coro de protestos: As condições sanitárias da cozinha congelam a web.

Os concorrentes do Big Brother vivem há meses sob o olhar analítico e, por vezes, severo, do sistema. Câmeras do canal 5E todas as suas posições são regularmente dissecadas pelos telespectadores.

Na verdade, o público tem o direito de acompanhar as suas explorações através do canal digital terrestre 55, bem como na plataforma Mediaset Infinity.

Nas últimas horas Chef Rosie Chen E a amiga dela Letícia Beatriz Eles fizeram gestos um tanto questionáveis ​​enquanto preparavam as refeições dos atores, e até um conhecido influenciador se manifestou sobre a ausência… Medidas mais básicas de higiene.

O episódio se tornou viral em poucas horas e milhares de usuários atacaram as duas famílias: vamos ver o que aconteceu no loft Cinecittà.

'Big Brother': os movimentos em falso de Rosie Chen e Letizia Beatrice

Nas últimas horas Chef Rosie Chen Ela exibiu – como sempre – suas habilidades na cozinha e tentou preparar alguns camarões para alimentar a equipe do reality show. Mas de repente, Um crustáceo escorregou de sua mão E ele caiu no chão.

Em seguida, Federico Massaro, que presenciou a cena, comentou casualmente: “Coloque isso para mim!Mas Rosie Chen respondeu: “Mas não, isso acontece com qualquer um“, pegou-o do chão e colocou-o aleatoriamente em um dos pratos prontos para serem entregues. O chef, que também é orgulhoso dono de um restaurante, imediatamente acabou nos olhos da internet. Um usuário entre muitos realmente sugeriu : “Já que ela está fazendo isso na frente das câmeras, sem falar na cozinha dela… você pode ver que isso é tudo natural para ela“. E outro carregado: “Mas eu me pergunto, sabendo que ele está sob centenas de câmeras, como ele pôde fazer algo assim?A carga dos anos 90 finalmente chegou da influenciadora Deianira Marzano, que notou em uma história no Instagram o A culpa também é contra Letizia Beatris.

Letizia Beatrice na tempestade: “Estou realmente impressionada”

A influenciadora postou em seu story do Instagram uma foto mostrando Rosie Chen de costas enquanto ela grelhava na cozinha do “Big Brother”, e comentou: “Esse é aquele que joga óleo fervendo na pia… “.

Depois acrescentou mais:Deixando de lado os camarões arrancados do chão, ou Letizia limpando a sola dos sapatos com uma esponja de lavar louça. Mas estou realmente surpreso“.