Não Annalisa-Elodie, dois grandes nomes da Geolier

A contagem regressiva para Sanremo começou oficialmente, enquanto o Festival da Canção Italiana se prepara para subir ao palcoAriston em sua septuagésima quarta edição, Programado para 6 a 10 de fevereiro. A noite de capa deverá ser uma das noites mais aguardadas Momento mágico Onde os artistas concorrentes darão nova vida ao repertório de canções italianas. Os primeiros rumores sobre os pares começam a enlouquecer e a despertar curiosidade e expectativa no público ávido por descobrir as conexões artísticas que se formarão no palco mais famoso da Itália, e só esta tarde a Ansa divulgou uma série de nomes das estrelas convidadas que deveriam suba ao palco de Ariston. este sou eu.





Sanremo 2024: aqui estão os pares mais esperados

Os primeiros rumores dizem respeito à dupla Francesco Gabbani e Fiorella Manoiacujo destino se entrelaçou em 2017, quando Qabbani venceu ajoelhado aos pés do famoso cantor romeno. Vitória festiva. Ansa revela que Mannoia convidou o vencedor daquela edição para partilhar mais uma vez o palco Ariston, dando continuidade àquele capítulo épico do festival.

Os Kolors, vencedores do Acertos de potência por RTL 102,5 com italodisco, Eles podem oferecer algo novo ao público Em colaboração com o famoso cantor e compositor Umberto Tosi Prometendo uma performance que fará o público explodir. Mas as surpresas não param por aí. Emma ligou para o rapper Breach Para uma performance que promete ser cheia de energia e renovação, Loredana Berti pode acompanhá-lo Venerus, enquanto Alessandra AmorosoSegundo especialistas, pode dar ao público uma interpretação comovente do hit de Salentino, Mambo Salentino com Boumdabash..

Outros rumores sobre a dupla

Embora BigMama possa surpreender a todos com sua escolha Três jovens novatos Para um desempenho sem precedentes. Apesar dos rumores recentes, parece que a dupla Annalisa e Elodie não serão detidas. A voz do Bellissima, segundo a agência de notícias ANSA, será na verdade um dueto com La Rep de Lista, banda que enlouqueceu em 2022 com o Chow Chow. E mais uma vez: Manini (que segundo rumores tem uma música que poderá concorrer à vitória) pode “contratar” um grande nome vencedor do festival, nomeadamente Ermal Meta. Por outro lado, Gaulier já revelou que também vai apostar no napolitismo na noite de capa, podendo ser acompanhado à noite pelo dueto “dois grandes nomes” da música napolitana, Gigi D’Alessio e Lucchi.

Em relação a “Il Tre” (nome artístico de Guido Luigi Segna), o rapper se alinhará com Fabrizio Moro ao lado dele, enquanto Gazelle cantará ao lado de Fulminacci. Irama ainda está em fase de negociação e tenta a aprovação de Riccardo Cocciante, enquanto o trio La Sade corteja Donatella Rettori. Por fim, Evil 65 aceitou a oferta de Fred De Palma, enquanto Nada acompanhará BNKR44.