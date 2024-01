A presidente e diretora regional Barbara Salabi está deixando a WarnerMedia

WarnerMedia fez o anúncio hoje Bárbara SalabiPresidente e Diretor Regional de Itália, Espanha e Portugal, deixa a empresa depois de mais de uma década em cargos seniores e depois de mais de três décadas no setor de mídia e entretenimento.

Na sua função mais recente como Presidente e Diretora Regional para Itália, Espanha e Portugal, Salapi foi responsável por todas as atividades comerciais e de marketing da WarnerMedia nestes três países. A sua missão incluía distribuição de filmes, produção de filmes italianos e espanhóis, comercialização de todos os conteúdos, entretenimento doméstico e produtos de consumo, bem como vendas de publicidade e distribuição de canais WarnerMedia.

Priya DograO presidente da WarnerMedia para Europa, Oriente Médio, África e Ásia (excluindo China) disse:

Barbara é uma líder excepcional cuja visão estratégica influenciou e fez crescer enormemente as nossas atividades em Itália, Espanha e Portugal. Aqueles que a conhecem apreciam sua tremenda liderança e talento para formar equipes excelentes e apaixonadas. Ele deixa para trás uma empresa e uma equipe de gestão bem posicionadas para o futuro. Barbara tem sido um membro integrante da minha equipe, uma grande parceira e um talento extraordinário na WarnerMedia. Fico triste por vê-la deixar a empresa, mas eu, juntamente com todos os meus colegas, desejo-lhe o melhor para o seu futuro.

Bárbara Salabi declarou:

Foi uma viagem incrível! Sou muito grato à Warner Bros. E à WarnerMedia por me permitir, durante esses 10 anos extraordinários, ser ousado, inovar, liderar equipes fortes e aproveitar todas as oportunidades para fazer crescer esta grande empresa. Tem sido uma honra poder trabalhar com marcas fortes, em obras-primas cinematográficas, e estar sempre rodeado de pessoas incríveis e talentosas. Um enorme obrigado a todos os membros da minha equipe: o sucesso é criado por pessoas e tenho muito orgulho de tudo que construímos juntos.

Antes da WarnerMedia, Barbara Salapi foi CEO da Stage Entertainment, onde lançou o negócio italiano. Anteriormente, ela atuou como vice-presidente sênior e gerente geral da Turner Broadcasting System Italia, onde foi responsável pelos lançamentos italianos do Cartoon Network, Boomerang e CNN Italia. No passado, Salapi ocupou cargos na RCS, Stream, Telecom Italia e Kirch Group. Salabè deixará a empresa no final de janeiro.