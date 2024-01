Filmes e programas de hoje, terça-feira, 23 de janeiro

Que filmes e programas de TV vão passar hoje à noite, terça-feira, 23 de janeiro? Vamos dar uma olhada na programação digital terrestre nas principais redes Rai e Mediaset juntos. Dos dois últimos episódios de La Storia a um novo encontro com o reality show Big Brother. Finalmente uma noite cheia de risadas.

Começamos imediatamente com o primeiro canal de TV estatal onde a série de TV é transmitida data. Os dois últimos episódios da série Dove Ida Você descobrirá que pouco Ossipee Ele sofre da mesma doença que teve quando criança: epilepsia. A criança alterna momentos de ausência com convulsões e muitas vezes se rebela contra as regras da creche. Nesta situação difícil, uma grande tragédia irá atingi-los: o seu irmão Nino Enquanto contrabandeava armas, ele escapa de um posto de controle, sofre um acidente e morre. Embora Ida tente proteger Eusebe da dor, há algo dentro dele que cede…

Passemos ao Canal 5 onde encontramos – adiado por um dia devido à final da Supertaça italiana entre Napoli e Inter com a vitória deste último – o encontro semanal com Grande irmão. O último episódio se despediu dos inquilinos da casa Irmão Rosana Enquanto esta noite começaremos as comemorações de seu trigésimo primeiro aniversário Giuseppe Garibaldi. Também descobriremos quem está no meio Beatrice Luzzi, Federico Massaro E Sérgio Maria Dutavi Recebeu o menor número de favoritos na televisão aberta. Não tenha medo, não há exclusão, mas quem votar menos será o segundo candidato junto com ele Stefano Meli, Quem poderia sair do reality show no próximo episódio.

Concluímos com um filme sobre Novembro, Colapso – armadilhaEstrelado por Kurt Russell, Kathleen Quinlan e JT Walsh. Jeff E a esposa dele Amém Eles são forçados a parar no deserto durante uma viagem de carro de Boston a San Diego devido a um defeito. Ele ofereceu a Amy uma carona até o ponto de descanso mais próximo vermelhoMotorista de caminhão guincho. Mas quando Jeff termina de consertar o carro e chega até Amy, ele descobre que a mulher nunca chegou ao local pretendido.

Muitas risadas ao longo da noite, principalmente com duas comédias francesas que também agradaram o público internacional. O primeiro da Tv2000, ele nos leva para a cozinha profissional chefiada por ninguém menos que ele mesmo Jean Reno em chefe de cozinha. Com um total de cerca de 7 milhões de euros, é uma viagem por receitas do passado revisitadas de forma moderna até chegar à receita molecular.

O segundo está em Twenty Seven Não tenho nada a declarar?uma nova comédia especial Danny Booneator e diretor de cinema de grande sucesso Lá no norte. Ao citar o personagem carteiro neste filme em particular, Boone repete várias vezes a exclamação “vaca fedorenta”. Também aqui o riso e o sucesso estão garantidos, como evidenciado pelos 69,2 milhões de euros brutos contra um orçamento de 22 milhões de euros.

Chef às 21h55 na TV2000

32 anos Jackie Bonnot Michael Yeon adora cozinhar e é um chef talentoso, mas devido à sua situação financeira instável, é forçado a retornar a pequenos empregos que perde imediatamente. Seu sonho secreto é ter sucesso e administrar um grande restaurante. Um dia, seu caminho cruza o de um grande chef multiestrelas Alexandre Lagarde Jean Reno atualmente em crise criativa com um jovem chef A questão de Estanislau (Julien Boisselier) que mal pode esperar para ocupar seu lugar na administração de seus restaurantes. Depois de encontrar uma instituição para idosos onde Jackie trabalha como pintora de paredes, Lagarde prova um dos pratos que ele prepara e imediatamente lhe oferece um emprego como ajudante de cozinha. Os dois, apesar das diferenças, descobrirão uma nova amizade na cozinha.

Não tenho nada a declarar? 21h05 do dia 27

Estamos na fronteira entre a França e a Bélgica, onde acontecem os acontecimentos da vida dos funcionários da alfândega Robin Vanderford (Benoit Builford) e Mathias Ducatel (Danny Boone). Robin é funcionário da alfândega na subestação de Corquin, na Bélgica, e nutre um ódio reacionário pelos franceses, que considera invasores bárbaros e “comedores de conchas”. Mathias também é funcionário, mas da subestação de Courquin, em França, e, ao contrário de Robin, é um homem amável e amigável que não tem concorrência com os seus vizinhos belgas. Quando a fronteira cair em 1º de janeiro de 1993, eles serão solicitados a criar uma patrulha alfandegária móvel mista que Matthias se oferece para cooperar com Robin. A razão mais profunda é que Matthias teve um caso com a irmã de Robin durante um ano, Luísa (Julie Bernard) quer criar um bom relacionamento com seu futuro cunhado…

Natal nas Terras Altas 21h30 na TV8 (dirigido por Ryan Dewar, com Brooke Burfitt, Dan Guinot, Geraldine Somerville, Nicholas Farrell, Caprice Bourret, 2019)

21h30 na TV8 (dirigido por Ryan Dewar, com Brooke Burfitt, Dan Guinot, Geraldine Somerville, Nicholas Farrell, Caprice Bourret, 2019) Terminação 21h10 na Rai (dirigido por James Cameron, com Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield, 1984)

21h10 na Rai (dirigido por James Cameron, com Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield, 1984) Não roube das casas dos ladrões 21h05 no Cine34 (Dirigido por Carlo Vanzina, com Vincenzo Salmi, Massimo Gini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri, 2016)

21h05 no Cine34 (Dirigido por Carlo Vanzina, com Vincenzo Salmi, Massimo Gini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri, 2016) … Finalmente Polly chegou 21h21 no La 5 (dirigido por John Hamburg, com Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, 2004)

21h21 no La 5 (dirigido por John Hamburg, com Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, 2004) Loira Atômica 21h12 às 20h (Dirigido por David Leitch, com John Goodman, Til Schweiger, Eddy Marsan, Sofia Boutella, Roland Müller, 2017)

21h12 às 20h (Dirigido por David Leitch, com John Goodman, Til Schweiger, Eddy Marsan, Sofia Boutella, Roland Müller, 2017) Encontre-se novamente 21h21 na Rai 4 (dirigido por Emmanuel Osei-Kuffour Jr., com Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohonfula, 2020)

21h21 na Rai 4 (dirigido por Emmanuel Osei-Kuffour Jr., com Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohonfula, 2020) Os Trezentos de Fort Canby 21h10 em Iris (dirigido por Joseph M. Newman, com Richard Boone, George Hamilton, Luana Patten, Arthur O'Connell, Charles Bronson, 1961)

21h10 em Iris (dirigido por Joseph M. Newman, com Richard Boone, George Hamilton, Luana Patten, Arthur O'Connell, Charles Bronson, 1961) O fugitivo 21h14 na Rai 5 (dirigido por Florian Gallenberger, com Janice Neuhner, Malgorzata Mikolajczak, Sebastian Orzyndowski, Rainer Bock, 2020)

21h14 na Rai 5 (dirigido por Florian Gallenberger, com Janice Neuhner, Malgorzata Mikolajczak, Sebastian Orzyndowski, Rainer Bock, 2020) Um ladrão honesto 21h15 na Cielo (dirigido por Mark Williams, com Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, 2020)

Para os fãs de serviços de notícias e atualidades, o compromisso semanal continua no Itália 1 Hienaspatrocinado por Verônica Gentile com Max Angioni. Neste episódio, Filipe Roma Receberemos uma reclamação de um árbitro da Série A sobre falhas graves no sistema de arbitragem na Itália. enquanto Júlio Golias Voltarei a falar sobre suicídio medicamente assistido Marco Capato Governador do Vêneto, Lucas Zaia. Por fim, como convidado do estúdio encontraremos o jovem ator de origem ucraniana Artemo herói da série O mar lá fora.

