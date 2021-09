Chiara Ferragni E seu terceiro aniversário de casamento, o presente incrível de Fidez para surpreender a todos: “É a coisa mais linda que eu já vi». Em 1 de setembro de 2018, o empresário digital e rapper Milano se casou em um ambiente romântico com Noto na Sicília. O casamento mais esperado daquele ano, que muitos conhecem como o Casamento Real Italiano. Três anos depois, Chiara e Fedez tornaram-se pais da pequena Vitória. E hoje eles comemoraram um aniversário importante de uma forma verdadeiramente incomum.

Foi Fidez quem organizou uma surpresa milagrosa para sua esposa. Há poucos minutos, Chiara Ferragni documentou tudo com uma postagem no Instagram. Aqui estão as palavras do influenciador:Hoje à noite, para comemorar nosso terceiro aniversário, ele me levou a um pódio no Lago de Como e cantou sua nova música escrita por mim 🥺 Ti amo Fedez ❤️‍🔥».



No vídeo postado, de fato, Chiara e Videz estão em uma plataforma flutuante. O cantor, acompanhado pelo pianista e violonista, dedicou uma nova canção de amor à sua esposa: “Você me faz querer o futuro. Você me deixa ganhar, e então você quer uma revanche. E discutir com você é melhor que cinema …Em seguida, aceite o concurso. Comentários entusiasmados imediatos dos fãs: «Melhor surpresa de todas“. ainda: “Todos os homens deveriam dar o exemplo». «Voce é linda te amo muito». Boom de Like.

Última atualização: quinta-feira, 2 de setembro de 2021, 02:16



