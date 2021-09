UBISOFT + oferece o status de fundador aos primeiros assinantes após o término da avaliação

Ubisoft +, o serviço de assinatura da Ubisoft, anunciou que a versão beta do acesso multiplataforma está se estendendo para mais países antes de seu lançamento em 30 de setembro. No ano passado, o acesso de plataforma cruzada à Ubisoft + trouxe novos lançamentos e jogos clássicos para jogadores no Stadia e Amazon Luna, permitindo-lhes descobrir novos jogos, diversão em plataforma cruzada e dar as boas-vindas a novos jogadores.

Fundador do Ubisoft + Programma

Assinantes novos e existentes, que vincularão sua conta Ubisoft ao Stadia ou Amazon Luna (dependendo da disponibilidade em seu território) até 29 de setembro, se tornarão fundadores e serão capazes de manter, após o final do beta, acesso multiplataforma a o preço atual da assinatura é de € 14,99 por mês, a menos que sua assinatura seja alterada *. A partir de 30 de setembro, o acesso multiplataforma estará disponível por € 17,99 mensais. Ubisoft + ainda estará disponível para PC por € 14,99 por mês.

O acesso entre plataformas já está disponível em mais países

Ubisoft + está expandindo o alcance multiplataforma para mais países no Stadia na Espanha, Itália, Suíça, Áustria, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Polônia, Irlanda, Suécia, Bélgica, Hungria, Noruega, Portugal, Romênia, Eslováquia e Holanda. Ubisoft + já está disponível no Amazon Luna nos EUA em vários dispositivos, incluindo Amazon Fire TV (sem necessidade de convite) e no Stadia para assinantes nos EUA, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido. Nenhuma assinatura do Stadia Pro ou Amazon Luna + é necessária.

Ubisoft + no Stadia, Luna e PC está oferecendo a Premium Edition ** para os próximos lançamentos e os jogos mais populares do catálogo da Ubisoft. Os jogadores poderão desfrutar dos jogos da Ubisoft em seus dispositivos e aproveitar a progressão de plataforma cruzada de novos títulos, como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic e Rainbow Six Extraction. Verifique a lista atualizada em ubisoftplus.com.

Para assinar Ubisoft +, visite ubisoftplus.com. Os termos e condições são assinados e cancelados a qualquer momento.

Para obter as últimas notícias sobre a Ubisoft + e todos os jogos da Ubisoft, visite news.ubisoft.com.

* Alterar sua assinatura Ubisoft + com uma mudança de plano ou cancelamento resultará na perda de seu status de fundador e o acesso de plataforma cruzada estará disponível apenas no preço de assinatura atual.

** Quando edições premium ou especiais do jogo são listadas (por exemplo: Ultimate / Gold / Deluxe Edition), as edições incluídas com Ubisoft + podem não incluir todo o conteúdo premium. Oferta sujeita a alterações. Ubisoft + requer uma conexão de internet estável. Isso nos permite manter uma assinatura ativa.

Sobre a Ubisoft®:

A Ubisoft é líder mundial na produção, publicação e distribuição de programação de entretenimento interativo, com um rico portfólio de produtos de sucesso, incluindo Assassin’s Creed, Just Dance, Tom Clancy’s, Rayman, Far Cry e Watch Dogs. As equipes de desenvolvimento e filiais comerciais da Ubisoft estão constantemente se esforçando para criar experiências de jogo autênticas e memoráveis ​​em qualquer plataforma, como consoles, smartphones, tablets e computadores. Para o ano fiscal de 2020-21, a Ubisoft gerou um faturamento de € 2.241 milhões. Para obter mais informações, visite: www.ubisoft.com.

Sobre a Ubisoft na Itália:

Em 1995 nasceu a Ubisoft SpA, filial italiana do grupo, que emprega mais de 30 pessoas nas áreas de comunicação, marketing e marketing de videojogos desenvolvidos internamente e por terceiros. Nascida em 1998, a Ubisoft Milan é um estúdio de produção italiano com 80 pessoas trabalhando em desenvolvimento, design de jogos, gráficos 2D e 3D e animação. O estúdio italiano, ao longo de mais de vinte anos de atividade, implementou diversos projetos para todas as plataformas disponíveis no mercado e distribuídos por todo o mundo.

