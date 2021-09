Abba está de volta depois de 40 anos, novas músicas e um show

Após 40 anos, o pai está de volta. Um show inovador de uma das bandas pop de maior sucesso de todos os tempos, que verá Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid se apresentarem digitalmente com uma banda ao vivo de 10 integrantes, acontecerá em uma arena construída especialmente para o fim em Londres a partir de maio 27 de 2022. Novo padrão.

A versão digital do Abba foi criada após semanas e meses de filmagem com captura de movimento e performances artísticas com os quatro membros da banda e uma equipe de 850 membros da Industrial Light & Magic, a empresa fundada por George Lucas em sua primeira incursão na música. hoje, 40 anos depois. Em seu último álbum de estúdio “Visitors”, o ABBA não gravou duas novas canções “I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”, que fariam parte do show, mas gravaram e produziu um álbum totalmente novo.

“Voyage” foi gravada com o estúdio de Benny, Riksmixningsverket, em Estocolmo e será lançada mundialmente em 5 de novembro pelo selo Universal Music Group. Abba Voyage acontecerá em 27 de maio de 2022 na Abba Arena, uma arena moderna de 3.000 lugares construída no Parque Olímpico Rainha Elizabeth de Londres. Será possível fazer a pré-inscrição dos ingressos a partir das 19h de hoje no abbavoyage.com, enquanto os ingressos estarão à venda a partir de terça-feira, 7 de setembro.

Com quase 400 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, 17 canções em primeiro lugar e mais de 16 milhões de transmissões globais semanais, o Abba é uma das bandas de maior sucesso de todos os tempos. Desde sua estreia com “Waterloo” em 1974, a música do Abba conquistou o coração de pessoas em todo o mundo. Hoje, suas canções – escritas e produzidas por Benny Anderson e Bjorn Olpheus e tocadas com paixão e dedicação às vozes de Agnetha Waltzkog e Annie Fred “Frida” Lingstad – são uma parte essencial da música mundial. No século 21, o ABBA está mais popular do que nunca.

Abba Gold, originalmente lançado em 1992, recentemente passou mil semanas na parada de álbuns do Reino Unido, tornando-se o primeiro álbum da história a atingir esse objetivo. No TikTok, o conteúdo da hashtag #Abba atingiu recentemente 1 bilhão de visualizações, sem que o catálogo estivesse oficialmente disponível na plataforma. Em 2010, o Abba foi incluído no Rock N’Roll Hall of Fame e em 2015 “Dancing Queen”, uma de suas canções mais queridas, foi adicionada ao Grammy Hall of Fame.