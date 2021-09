Marco Bottici e Andrea Vitali receberam o prêmio “Casino Sanremo”. A Mara Fazio “Gran Trofeo” pelo realismo. Criou um prêmio de carreira atribuído ao escritor Giuseppe Conte

Marco Bottici com “Shadow of Isis” (Longanesi) e Andrea Vitale com “Uma boa piada” (Garzanti) são os vencedores do Grande Prêmio do Casino Sanremo International. Já na sua sétima edição, conquistou um lugar de prestígio entre os prêmios mais representativos do panorama literário italiano, com grande ressonância também a nível internacional. Para a edição de 2021, o “Gran Trofeo” foi enriquecido com o reconhecimento dos livros de não ficção que serão entregues ao escritor Mara Fazio pelo trabalho dele “Voltaire vs Shakespeare” (o terceiro).

No décimo aniversário da morte de Antonio Smería, um Prêmio pelo conjunto de sua obra para Giuseppe Conte.

A cerimónia de entrega de prémios terá lugar no sábado, 25 de setembro, às 17h00, no Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dirigida pelo jornalista Mauro Mazza, vencedor com Nicola Bolavi na edição 2018, e rodeado por Matteo Moraglia, Carlo Spurlatti e Marzia Tarovi. .

O Júri Artístico nomeou ainda três prestigiados candidatos de um total de cerca de 100 participantes, que se apresentarão perante o Júri Especial Popular, que determinará a classificação final, num concurso literário de grande significado mediático e cultural.

estes sou eu Finalistas (em ordem alfabética):

Donatella Macia para a Ópera: “Julieta Vermelha” (Albatros)

Alberto e Giancarlo Mazuca na ópera: “Gianni Agnelli em preto e branco” (Baldini + Castoldi)

Saverio Simonelli, “In Search of Beethoven” (Fazi)

ficção estrangeira traduzida:

Alessandro de Vito traduz Marketa Pilatova para a ópera “Bata nella jungle” (Miraggi)

Marco Drago traduz Alan Parks para a ópera “The Last Song of Bobby March” (Pompeiani)

Silvia Nogara e Claudio Panela interpretam Nicolas Cronchat para a ópera “Crimes alle traversette” (Editora Fusta)

“A sétima edição se destaca por suas adesões e inovações: da Fundação Prêmio Carreira brilhantemente dedicada ao poeta Giuseppe Conte à fundação de homenagem à não ficção que ficará com Mara Fazio”, enfatizou o presidente Adriano Batistuti e conselheiros Barbara Bialy NS Gian Carlo Ginamo, Diretor-executivo. “O trabalho contínuo do nosso júri está documentado, edição após edição dedicando o prêmio entre os eventos culturais mais interessantes, capazes de expressar as tensões da literatura moderna. Parabéns aos vencedores e finalistas e um sincero agradecimento ao comitê honorário, o júri, que escreveu e escreverá mais uma bela página de A história deste prêmio.

No sábado, 23 de outubro, novamente no Opera House às 17h, os prêmios serão entregues aos participantes das seções “inéditas” e um prêmio de recrutamento será entregue.

Grandes Prêmios“

Marco Bottici Ele é o primeiro italiano a participar da prestigiosa série Longanesi I Maestri dell’Avventura, ao lado de quadros como Wilbur Smith, Patrick O’Brian e Clive Cussler. Seus romances foram traduzidos com grande sucesso no exterior em alemão, espanhol, português, romeno e grego. Em 2008 foi nomeado pelo Presidente Giorgio Napolitano, Líder de Mérito da República Italiana, por sua contribuição para o conhecimento e divulgação da língua italiana no mundo.

Andrea Vitale Nasceu em Bellano, no Lago de Como, em 1956. Doutor de profissão, sempre desenvolveu uma paixão pela escrita, fazendo sua estreia em 1989 com o romance O promotorPrêmio Montblanc de Ficção Jovem. Ele chegou a Garzanti em 2003 com Uma janela com vista para o lago (Prêmio Grinzane Cavour 2004, Divisão de Narrativa e Prêmio Bruno Gioffrè 2004), continuou a gozar de amplo público e consenso da crítica e recebeu, entre outras coisas, o Prêmio Bancarella em 2006 (A filha do prefeito), e o Prêmio Ernest Hemingway em 2008 (alfaiate), o Prêmio Campiello na Divisão do Júri de Livros em 2009, quando também foi um dos finalistas do Prêmio Strega (pelo menos o chapéu), Prêmio Internacional Alda Merini de Literatura, Prêmio do Leitor, 2011 (incluindo azeitonas) Em 2008 recebeu o Prêmio Literário Boccaccio por obra integral e em 2015 o Prêmio De Sica.

Mara Fazio Uma estudiosa do teatro europeu dos séculos XVIII, XIX e XX de um ponto de vista histórico comparativo, ela ensinou artes teatrais na Universidade Sapienza de Roma. Entre seus livros: Shakespeare e o teatro romântico (Bolzoni 1993); François Joseph Talma. primeira estrela (Leonardo Arte 1999); Espelho, jogo e êxtase. Direção de teatro na Alemanha de Meininger a Jessner (Bolzoni 2003); fábrica de teatro (Editado por P. Frantz, Desjonquères 2010); Artes cênicas e a referência milenar do teatro europeu (Editado por, com P. Frantz e V. De Santis, Garnier 2018).

O prêmio leva o nome de Antonio Cimmeria, a personalidade brilhante, excelente profissional, administração pública, editor, que faleceu em 2011 e que foi nomeado presidente do cassino na década de 1980, apoiando o nascimento de “Terça literária”, Na continuação das“ Segundas-feiras Literárias ”de Luigi Bastonchi, a Semeria promoveu iniciativas culturais conscientes de como a casa de jogo devia proteger e preservar o seu legado e a sua imagem de salão literário e elegante centro de entretenimento.

Este é o quadro de honra internacional para o Grande Prêmio Internacional “Casino Antonio Cimmeria Sanremo”: Mauro Matza – Nicola Bolavi – Giordano Bruno Guerre – Marcello Veneziani – Gennaro Sanguliano – Bruno Morcio – Mario Vattani.

O júri decidiu atribuir outros prêmios a:

Francesco Aquilar pelo trabalho de “Lágrimas de Crocodilo” (Franco Antonelli), pintura e masculinidade

Domenico Viccione sobre a obra: Pintar “Príncipes da Fraude” (Diarcos) e lembrar

Bebe Conte para “Legendary Dolomites (Reverdito) Targa

Carlo Cosi “Quem Matou Messer Raffaello” (páginas) pintura

Francesca Cincini para a ópera Pascoli Malideto de Targa

Bruno Valpiano na ópera “Wolves ‘Trap” (Golem) Targa

Dois relatórios:

Morena Velegara para “The Game of Mirrors” (Livremente)

Consuelo Briasco em “Nosso Tempo” (páginas)