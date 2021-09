Sonhos de Tina Cipolari

Tina Cipolari relaxa nas férias fantasiada enquanto espera por novos episódios de Homens e Mulheres; Veja como o patch se mostrou.

Depois de muitos anos, não haverá agora homem e mulher sem Tina Cibulari, o colunista de língua afiada que nos últimos anos travou uma longa guerra de nervos com ele Gemma Galgani, a senhora mais famosa do trono.

Tendo começado como pretendente e depois como pretendente tronista no início dos anos 2000, tornou-se Cebolas assumiu a cena show namoro Escrito por Maria De Filippi, que decidiu confirmar seu trabalho como colunista ao lado de Gianni Sperti. Entre uma gravação e outra, esperando o programa ir ao ar, Tina relaxa nas férias exibindo um biquíni.

Tina Cipolari é louca por fantasias: férias de vampiro

O público ama muito a Tina, e todos os fãs sempre a seguem com muito carinho, que nunca deixa de fazer com que ela sinta o carinho que tem por ela; No início do verão, devido ao suposto casamento de Cipolari, muitos temiam que o colunista não voltasse nos novos episódios.

É claro que Tina estará lá, pronta para expressar suas opiniões sem restrições; No entanto, enquanto isso, entre a gravação e a espera dos episódios irem ao ar, Tina está descansando no redemoinho, com O biquíni rosa que mal contém as formas.

Leia também -> Jerry Scotty, você já viu o filho dele, Eduardo? Todos os músculos e tatuagens

Sorrindo, imerso na pia, Tina usa acessórios combinando; Muitos curtidas, além de comentários, todos prontos para elogiar o colunista de Viterbo.

Leia também -> Stefano Di Martino e Emma, ​​porque acabou: Belen não tem nada a ver com ele

Segundo o que vazou, Tina voltou a romper com a empresária toscana Ferrara, com quem ia se casar; A própria Vamp aparentemente revelou seu novo estado emocional durante uma das gravações, Ele afirma estar solteiro novamente. A colunista já havia terminado com o empresário no ano passado, apenas para restabelecer o relacionamento e até planejar um casamento.