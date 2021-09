Prévias de Love In The Air 6 a 10 de setembro de 2021

o amor está no ar Volta com novas datas imperdíveis de De segunda 6 a sexta 10 de setembro 2021. A transmissão ocorre sempre no mesmo período, ou seja, a partir das 15h30 no Canale 5. A série turca leva a batuta de Brave and Beautiful, Una Vita e Beautiful.

A trama dos episódios semanais de Amor é desvendada no ar, com seus heróis Kerem Bursin NS Handy Send, como Serkan Polat e Ida Yildiz. Novas reviravoltas definem a nova narrativa do encontro, proporcionando muitos momentos emocionantes.

Segunda-feira 6 de setembro

Enquanto uma nova RP planeja roubar a boa vontade de seu chefe, Art Life enfrenta um novo problema. A empresa de paisagismo que deveria estar envolvida no projeto retirou-se repentinamente. Ida busca uma solução para a nova emergência.

Terça-feira 7 de setembro

Engin tem que lidar com contratempos Perigo Sobre a organização de um casamento tradicional. sarkan Em vez disso, ele deve ser entrevistado e isso cria um certo estado de emoção no arquiteto. No entanto, sua amada Eda estará sempre ao seu lado.

Quarta-feira 8 de setembro

Sarkan não pode deixar de mostrar tudo amor por ida. Um jovem e charmoso arquiteto em um momento romântico se permite entrar em seus segredos com Yildiz. É assim que ele revela plenamente como se sente novamente. Mas a reação da jovem é surpreendente.

Quinta-feira 9 de setembro

O jovem empresário conta a Ida sobre seus planos de viagem a Paris. O último dia do ano deve ser especial e ninguém deve atrapalhar os projetos dos dois. Mas há um nome que se insinua em suas vidas: Balka. A nova RP não mede esforços para separar o casal e ficar com Polkan.

Sexta-feira 10 de setembro

Há um burburinho na Art Life. Serkan e Ida Compram presentes para os funcionários, mas quando voltam ao escritório encontram Samira em guerra. Para descobrir a sequência da narrativa, só falta acompanhar o episódio.

Love é transmitido todos os dias de segunda a sexta-feira, de 6 a 10 de setembro, das 15h30 em diante. Para aqueles que não conseguiram ver a primeira TV, eles podem fazê-lo confortavelmente streaming posterior. no portão Mediaset Play Infinity Você pode encontrar todos os episódios que já foram ao ar no Canale 5.

Ainda no mesmo portal, na página oficial dedicada ao Love is in the Air, encontram-se também clipes e curiosidades sobre o sabonete turco, que vem substituindo sonhador NS Sr erradoO protagonista, Demet Ozdemir e Kan Yaman, é enganado.