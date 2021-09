Os playoffs asiáticos, o retorno da NFL e a ampla cobertura do campeonato dos Estados Unidos são atrações da Disney e do Star +

Na próxima semana, os canais de esportes brasileiros da Walt Disney oferecerão uma lista completa de eventos ao vivo para os fãs de esportes. Os destaques do programa serão as eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia, o retorno da temporada da NFL e o US Open, que é transmitido de todos os estádios para os fãs de esportes no Star +.

Além disso, as plataformas também receberão a Liga Argentina, os campeonatos nacionais de futebol feminino da Inglaterra e Itália, a recente extensão do vôlei feminino europeu, golfe, MLB, Campeonato USL, futebol universitário, esportes motorizados e um dos maiores clássicos do rugby jogos do mundo. . Austrália x Nova Zelândia.

Os gigantes do futebol americano voltarão ao ar nos canais Disney e Star + a partir da próxima quinta (9), com uma partida entre dois dos times mais populares da liga. O Dallas Cowboys enfrentará o atual campeão Tampa Bay Buccaneers na abertura da temporada 2021/2022, que vai ao ar na ESPN às 21h20 ET.

As eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo FIFA de 2022 serão um recurso exclusivo dos canais Disney e Star +. O destaque desse passeio é o China x Japão Classic que acontece nesta terça-feira (7), às 12h, com a Fox Sports e Star +. A plataforma de transmissão também exibirá, na terça-feira, todas as partidas do torneio, inclusive a partida entre Coréia do Sul e Líbano, da qual participará o astro Heung Min Soon.

Como os principais candidatos ao título continuam competindo, o US Open tem grande cobertura da Disney para todo o mercado brasileiro. Os últimos grandes torneios do ano são transmitidos em direto nos canais ESPN, bem como eventos exclusivos em português no Star +, todos estádios com áudio original disponível na plataforma.

Confira a programação dos próximos eventos da ESPN e da Fox Sports:

Sexta-feira 3 de setembro

19:00 Futebol universitário: Carolina do Norte x Virginia Tech – STAR +

19:00 Campeonato Argentino: Defesa e Justiça x Córdoba Central – Stella +

20:00 USL Liga 1: Greenville Triumph SC x Toronto FC II – Stella +

20:00 MLB: Cleveland Indians x Boston Red Sox – FOX Sports / Star +

20:00 Campeonato Uruguaio: Carrasco Polo x Tripoli – Stella +

20:30 Campeonato USL: Louisville City FC x FC Tulsa – Stella +

20:30 Campeonato USL: Tampa Bay Rowdies x Oakland Roots SC – Star +

21:00 WWE: SmackDown! – FOX Sport 2 / Stella +

22:00 Futebol Americano Universitário: Michigan State vs Northwestern – Stella +

23:00 Campionato USL: Orange County SC x El Paso Locomotive FC – Star +

Sábado, 4 de setembro

09:30 Premier League Feminina: Everton – Manchester City – ESPN Brasil / Star +

10:50 De volta à Espanha Etapa 20: Sanxenxo> Mos. Castro de Herville – ESPN 2 / Stella +

11:00 Inglês Seção 3: AFC Wimbledon x Oxford United – Star +

12:00 Europa Feminina (combinar 3 graus): da Confermare – FOX Sports / Star +

12:00 US Open: Terceira Rodada (transmissão principal) – ESPN / Star +

12:00 US Open: Rodada 3 (streaming apenas em português) – Star +

12:00 US Open: Rodada 3 (todos os locais) – STAR +

12:00 MX da Liga Feminina (Abertura): Mazatlan x Juarez – Stella +

12:30 Campeonato Italiano Feminino: Roma x Napoli – ESPN Brasil / Star +

12:30 Campeonato Italiano Feminino: Sampdoria x Milan – Stella +

12:45 PGA: Torneo del Tour: Terceira rodada (Premier League e buche) – Star +

13:00 Futebol Americano Universitário: Western Michigan vs Michigan – Star +

13:00 Futebol Americano Universitário: Exército vs Estado da Geórgia – STAR +

13:15 Divisão Espanhola 2: Tenerife x Ponferadina – Star +

14:00 PGA: Tour Championship: Terzo round – ESPN 2 / Star +

15:00 Europa Feminino (Final): da Confermare – FOX Sports / Star +

15:45 Campeonato Argentina: Colon de Santa Fe x Newell’s – STAR +

16:00 La Liga 2: Almeria x Málaga – Stella +

16:00 Divisão Espanhola 2: Fuenlabrada x Lugo – Star +

16:30 Futebol Americano Universitário: West Virginia vs Maryland – STAR +

16:30 Nascar Xfinity Series: Darlington – FOX Sports / Star +

18:00 Campionato USL: Sporting KC II x OKC Energy FC – Star +

18:00 Campionato Argentino: Platense x San Lorenzo – ESPN Brasil / Star +

20:00 USL Championship: Charlotte Independence x Miami – STAR +

20:00 USL Campeonato: Indy Eleven x Atlanta United FC 2 – Stella +

20:00 USL Championship: New York Red Bulls II x Hartford Athletic – Stella +

20:00 USL Liga 1: Carolina do Norte FC x Union Omaha – Stella +

20:00 Futebol universitário: Texas Tech vs Houston – Stella +

20:15 Campeonato da Argentina: Rosario Central vs Boca Juniors – ESPN Brasil / STAR +

20:30 Futebol Colegial: Geórgia – Clemson – ESPN 2 / STAR +

20:30 USL Liga 1: FT Lauderdale x Chattanooga Red Wolves SC – Star +

21:00 Futebol universitário: Kent State vs. Texas A&M – Stella +

21:00 USL Campeonato: Memphis 901 FC x Birmingham Legion FC – Stella +

21:00 USL Campeonato: RGV FC Toros x Loudoun United FC – Star +

21:30 Campeonato USL: San Antonio FC x Pittsburgh Riverhounds – Star +

22:00 USL Liga 1: North Texas SC x FC Tucson – Stella +

22:30 USL Championship: New Mexico United vs Colorado Springs Switchback – STAR +

00:00 Futebol Americano Universitário: BYU x Arizona – ESPN 2 / Stella +

Domingo 5 de setembro

03:00 Campeonato de Rugby: Austrália e Nova Zelândia – STAR +

8:30 Premier League Feminina: Arsenal – Chelsea – ESPN Brasil / Star +

11:00 La Liga 2: Burgos x Valladolid – Stella +

12:00 US Open: oitavas (trasmissione Principale) – ESPN / Star +

12:00 US Open: oitavas (transmissão em português) – Star +

12:00 US Open: oitavas (todos os locais) – Star +

13:00 PGA Tour Championship: Rodada – Star + Finale

12:30 Campeonato Italiano Feminino: Fiorentina x Juventus – Stella +

13:15 Divisão Espanhola 2: Mirandes x Las Palmas – Star +

13:30 PGA: Torneio do Tour: Rodada Finale (Uniformes e Buracos apresentados) – Star +

13:50 De volta à Espanha Etapa 21: Inscrições> Santiago de Compostela – ESPN 2 / Estrela +

14:30 NASCAR Truck Series: Darlington – FOX Sports / Star +

15:30 Campeonato Italiano Feminino: A confirmar – STAR +

15:50 PGA: Rodada do torneio: Rodada final – ESPN 2 / Star +

17:30 Campeonato USL: Tacoma Defiance x Phoenix Rising FC – Star +

19:00 NASCAR Cup Series: Darlington – FOX Sports / Star +

19:00 USL Campeonato: San Diego Loyal x LA Galaxy II – Star +

19:00 Boxe: Kyrone Davis x Martez McGregor – Star +

20:00 USL Liga 1: New England II x Tormenta FC – Star +

20:00 MLB: Los Angeles Dodgers x San Francisco Giants – ESPN 2 / Stella +

21:00: Boxe: Jesus Ramos x Brian Mendoza – Star +

21:15 Campionato da Argentina: River Plate vs Independiente – ESPN Brasile / STAR +

21:12 Qualificatórias da CONCACAF: EUA x Canadá – STAR +

23:00 USL Championship: Las Vegas Lights x Sacramento Republic FC – Star +

Segunda-feira 6 de setembro

12:00 US Open: oitavas (trasmissione Principale) – ESPN / Star +

12:00 US Open: oitavas (transmissão em português) – Star +

12:00 US Open: oitavas (todos os locais) – Star +

14:00 MLB: Tampa Bay Rays x Boston Red Sox – FOX Sports / Star +

16:00 Divisão Inglesa III: Bolton Wanderers vs Burton Albion – STAR +

17:00 MLB: San Francisco Giants x Colorado Rockies – FOX Sports / Star +

21:00 Futebol Americano Universitário: Louisville vs.Ole Miss – ESPN 2 / Star +

21:00 WWE: Monday Night Raw – FOX Sports 2 / Star +

21:00 Liga Mexicana de Beisebol – Serie del Rey: A confirmar – Star +

21:15 Campionato da Argentina: Velez Sarsfield vs Union de Santa Fe – STAR +

Terça-feira 7 de setembro

08:00 Qualificatórias asiáticas: Coreia do Sul x Líbano – STAR +

09:00 Qualificatórias asiáticas: Vietnã x Austrália – STAR +

12:00 US Open: quarta-feira (streaming apenas em português) – Star +

12:00 US Open: quarta-feira (todos os locais) – STAR +

12:00 Ásia – Qualificatórias: China – Japão – FOX Sports / Star +

13h00 US Open: quarta-feira (transmissão principal) – ESPN / Star +

13:00 Qualificatórias asiáticas: Síria x Emirados Árabes Unidos – STAR +

13:00 Qualificatórias da Ásia: Omã – Arábia Saudita – Star +

15:00 Qualificatórias da Ásia: Iraque x Irã – Star +

20:00 USL Championship: Charleston Battery x Tampa Bay Rowdies – Star +

20:00 USL Championship: Hartford Athletic vs Louisville City – STAR +

20:00 MLB: Tampa Bay Rays x Boston Red Sox – FOX Sports / Star +

21:00 Liga Mexicana de Beisebol – Serie del Rey: A confirmar – Star +

22:00 USL Championship: Austin Bold vs San Antonio – Stella +

Quarta-feira 8 de setembro

12:00 US Open: quarta-feira (streaming apenas em português) – Star +

12:00 US Open: quarta-feira (todos os locais) – STAR +

13h00 US Open: quarta-feira (transmissão principal) – ESPN / Star +

19:00 Liga Expansion MX (abertura): Tlaxcala FC x Tapatío CD – Star +

20:00 USL Championship: Loudoun United FC x Charlotte Independence – Star +

20:00 USL Liga 1: Chattanooga Red Wolves SC x North Texas SC – Star +

20:00 MLB: Toronto Blue Jays x New York Yankees – FOX Sports / Star +

21:00 USL Campeonato: FC Tulsa x Indy Eleven – Star +

21:05 Expansão da Liga MX (abertura): Pumas Tabasco x Atlante – Star +

22:00 USL Championship: Colorado Springs Switchbacks FC x Real Monarchs SLC – Star +

23:00 USL Championship: Las Vegas Lights x Oakland Roots SC – Star +

23:05 Expansão da Liga MX (inauguração): Dorados de Sinaloa x Alebrijes de Oaxaca – Star +

Quinta-feira 9 de setembro

11:00 WSL Finais (EUA): Dia 1 (Masculino e Feminino) – FOX Sports / Star +

12:00 US Open: semifinais (todos os locais) – STAR +

12:00 WRC – Grécia: Dia 1 – Estrela +

13:00 TFT – ProLegends: Semi-finais – FOX Sports 2 / Star +

13:00 US Open: Semi-finais Duplass-STAR +

20:00 US Open: Semi-finais Femininas – ESPN 2 / STAR +

21:00 Liga Mexicana de Beisebol – Serie del Rey: A confirmar – Star +

21:20 NFL: Dallas Cowboys x Tampa Bay Buccaneers – ESPN / Star +

Sobre ESPN:

A ESPN, líder mundial em esportes, chegou ao Brasil em 1989 e foi o primeiro canal de esportes pagos do país. Referência em conteúdo multiplataforma e jornalismo de confiança, a ESPN possui quatro canais em operadoras de TV por assinatura no mercado brasileiro: ESPN Brasil (canal voltado para atrações da imprensa como SportsCenter, Bate Bola, Bola da Vez e Resenha ESPN. como grandes jogos de futebol globalismo). ), ESPN (NFL, NBA, MLB, NHL, tênis e futebol internacional), ESPN2 (futebol internacional, esportes eletrônicos, esportes americanos, surfe, rúgbi, ciclismo e pôquer) e ESPN Extra (um canal focado em esportes esportivos, extremo esportes e X Games).

O App ESPN, disponível para iOS e Android, é o aplicativo multimídia da ESPN voltado para as principais notícias, vídeos e conteúdos exclusivos do mundo dos esportes.

Fundada em Bristol, Connecticut, em 1979, a filosofia da ESPN é atender aos fãs de esportes a qualquer hora e em qualquer lugar. A empresa atualmente oferece conteúdo para públicos em mais de 60 países em cinco continentes. ESPN é uma marca comercial da The Walt Disney Company e The Hearst Company.

Sobre a Fox Sports:

A Fox Sports e a Fox Sports 2 estão presentes nas principais operadoras de TV a cabo do Brasil e, desde maio de 2020, integram a programação da Disney Sports no país. Entre os seus direitos desportivos, os canais transmitem os jogos das ligas inglesa, espanhola e portuguesa, além da Liga Europeia, CONMEBOL Libertadores, Taça do Nordeste, NASCAR e MotoGP.

Sobre Star +:

Star + é um serviço público de entretenimento e streaming de esportes lançado em 31 de agosto de 2021 na América Latina, que é complementar, mas independente, da Disney + naquela região. O serviço hospeda estreias exclusivas de séries de entretenimento público e filmes dos estúdios de conteúdo da The Walt Disney Company, incluindo Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions e outros, bem como transmissões ao vivo de esportes ESPN serviço de streaming, a marca A marca mais respeitada e reconhecida na região pelos entusiastas do esporte. De dramas a comédia (incluindo todas as temporadas de Os Simpsons) e thrillers adultos, Star + também oferece programação original exclusiva da marca Star Entertainment, juntamente com uma série de produções originais regionais na América Latina. Para maiores informações: Starplus.com.