Giulia Caminito vence o Prêmio Campiello

Giulia Caminito é a vencedora da 59ª edição do Prêmio Campiello, concedido em um ambiente inusitado no Arsenal de Veneza. o romance dele A água do lago nunca é doce Pompeiani, que recebeu 99 votos de um júri presidido por Walter Veltroni, que já foi finalista nos cinco da Striga, enfrenta a ira de uma adolescente que não aceita sua pobreza. Romano de 33 anos, Caminito é uma voz jovem no panorama literário, já reconhecida pela crítica por suas primeiras obras narrativas. O segundo colocado com 80 votos é Paolo Malagoti, seguido por Paolo Nuri (37 votos), Carmen Pellegrino (36 votos) e o outro finalista de Strega Andrea Bajani que recebeu apenas 18 votos.

Comovida com a reação da vencedora, Julia Caminito e com o anúncio desatou a chorar e explicou o motivo dos sapatos vermelhos que ela e Carmen Pellegrino usaram: “Dedico meu prêmio às mulheres, para que elas tenham sempre a oportunidade de ler e escrever em qualquer lugar . “, Suas primeiras palavras foram pronunciadas na posição sentada, pois ela disse:” Tenho problema de saúde “.

O prêmio Campiello Giovani foi para Alice Scalas Bianco pela história Uma foto de Paris. Prêmio Opera Prima para Daniela Gambaro Dez histórias semi-verdadeiras (Nutrientes). Pela primeira vez a festa Campiello, realizada por industriais no Veneto em 1962, foi realizada em Arsenale, entre as velhas tendas onde os venezianos construíram galeras. A noite, que Andrea Delogo teve com Ludo Guenzi, foi dedicada a Daniel del Giudice, falecido nos últimos dias. O escritor recebeu o prêmio Lifetime Achievement Award de Ernesto Franco, editor-chefe da Einaudi e um amigo maravilhoso de Del Giudice: “Não há emoção nos livros de Daniele – disse ele – mas pesquisas contínuas podem descrever a maneira como o mundo contemporâneo se sente.”