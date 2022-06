Harry se distrai e perde no polo

Meghan Markle Harry volta a brincar no campo de polo e opta por look sexy com short super curto revelador Pernas perfeitas. Ela provavelmente ousou demais, distraindo o marido, que perdeu a partida. Embora ele não seja o único que é dominado por sua beleza.

Meghan Markle, a rainha do polo

Logo após o Jubileu da Rainha, Harry retomou o torneio de pólo, mas foi O protagonista da queda catastrófica E seu time perdeu. Meghan não estava por perto, mas o príncipe encontrou consolo de alguns amigos. Dado os precedentes, Lady Markle decidiu acompanhar o marido, pronta para apoiá-lo de qualquer maneira que o jogo fosse.

Os encontros no Polo Clube são sempre eventos mágicos, um momento de relacionamento com quem importa e de ser visto em público. Algumas semanas atrás, Megan nos deixou felizes com Terno de bolinhas lembrava muito Pretty Woman. Desta vez ela mudou definitivamente seu estilo, preferindo roupas mais confortáveis, mas não menos interessantes.

Meghan Markle, jeans, gritando

Markle apareceu com ela O look total jeans, que sempre foi sua paixão. Esta é uma camisa de manga comprida usada com shorts plissados ​​e shorts acima do joelho. Os shorts são assinados pela Doen, marca amada por celebridades como Nicky Hilton e Emma Roberts. O modelo se chama Len, possui cintura alta e trapezoidal com bolsos aplicados. custo? 140,75€. Megan os emparelha sandálias muito planasque ela não poderia ter usado como atriz para a coroa, maxi óculos escuros e uma jaqueta azul sobre os ombros.

Meghan Markle, distraindo e confortando Harry

Apesar do calor, Meg usa seus longos cabelos sobre os ombros. Encontre algum refresco com uma bebida gelada, talvez uma limonada. Ele passa seu tempo conversando com conhecidos e checando seu celular, talvez observando a babá e encontrando alguns momentos para consolar Harry por sua derrota. A Sra. Markle encontra tempo para trocar algumas palavras e dá um tapinha nas costas dela, em um gesto que parece muito discreto, para não mencionarUm abraço é mais do que quentepara mim Nacho FiguerasEle é um amigo próximo do príncipe e fundador de sua equipe de pólo atormentar.

Embora haja um mega Não salvou o status A equipe de Harry, Los Padres, foi derrotada novamente, perdendo a chance de garantir um lugar na final da Copa do Pacífico entre as argolas. Portanto, nada de beijos no pódio desta vez.

Apesar do resultado ruim, os amigos mais próximos de Harry declaram que ele finalmente está feliz na América por ter encontrado depois dele. A possibilidade de jogar pólo como profissional dá-lhe grande satisfação e, de alguma forma, permite-lhe explorar uma paixão que pertence à sua vida passada.

Enquanto isso, enquanto Harry e Meghan passam seus fins de semana no clube de pólo, surgem detalhes da Grã-Bretanha sobre As tensões nunca diminuem entre Prince e William. De fato, um dos amigos deste último revelou que ele ainda está “inferior” devido ao completo rompimento das relações com seu irmão, uma fratura aparentemente incurável.