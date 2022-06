Panda em Pandino, um rali recorde com quase mil carros

O evento que aconteceu hoje na evocativa paisagem do castelo Visconteo di Pandino e nas ruas laterais, do “Panda a Pandino”, o maior encontro internacional do Fiat Panda e dos “pandistas”, como entusiastas que vieram a Pandino de todas as parte da Itália e no exterior, tudo estritamente Com um dos modelos de carros populares produzidos pela Fiat era uma edição padrão.

No final, o número da rodada foi próximo de: 939 carros chegaram a Pandino, para o novo recorde para este encontro em particular, já que no pré-lançamento, o número de pandas participantes parou em 695.

Começando quase por diversão, a partir de um post de mídia social há alguns anos, jogando em uma combinação de Panda com a cidade de Pandino, a ideia da Associação Pandino Panda liderada por Alessandro Baiocchi, então co-organizada com sua própria organização Chart , está agora à altura de números extraordinários de projetos que retratam Pandino pelo mundo, com entusiastas de mais de 20 países, de Portugal, Espanha, Inglaterra e Alemanha, mas também do Japão, e com os mais curiosos e exóticos acessórios de veículos, fruto da criatividade de muitos amantes de pandas, um ícone atemporal por muitas gerações.

Uma oferta importante também do ponto de vista do turismo e da promoção do território e suas peculiaridades foi destacada pelo prefeito Piegiacomo Bonaventi, já que a maioria das pessoas que participam do encontro passará alguns dias na aldeia e assim poderá experimentar a realidade da planície lombarda. para alguns

Hoje, para descobrir as belezas históricas, paisagísticas e culinárias: “Devemos pensar grande também nos próximos anos”, concluiu o prefeito Bonavente.

Um esforço organizativo impressionante, não só para a Associação Pandino de Bandino, diz o seu Vice-Presidente Francesco Pino, mas para todas as Associações Bandino que dão o seu contributo, para a administração municipal e voluntários que participam de diferentes formas para acolher o melhor em todos os participantes.

Os objetivos sociais do evento também foram confirmados: “Este ano pareceu-nos certo, após o período difícil que todos passamos devido à pandemia, que apoiemos com os rendimentos do evento todas as associações Pandino que nos ajudam este evento e que nestes dois anos não teve a oportunidade

Para obter renda de diferentes atividades”, diz o vice-presidente Benno. Justamente por esses números inusitados, é impossível repetir o passeio pelas ruas da cidade de caravanas dos participantes, e já são as únicas inscrições para isso

Esta manhã eles produziram um quilômetro de carros na fila. É por isso que os organizadores já tinham pensado num encontro diferente em relação à última versão, onde os carros foram dispostos ao redor do Castelo de Visconteo e das praças adjacentes, e até esta noite há pavilhões de outra natureza, música, animação, animação e um espaço dedicado. para crianças.

Ilario Grazioso

© Todos os direitos reservados