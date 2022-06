O Retorno da Propriedade Kilimanjaro – Gabinete de Imprensa da Rai

Viagens, Meio Ambiente, Editoração e Estudo Cultural. “Kilimanjaro Estate”, um dos programas de TV mais populares e mais antigos da Itália, retorna a partir de domingo, 19 de junho, em horário nobre no Rai 3. Camila Raznovich viaja pelo mundo com convidados e filmes excepcionais, para explorar, entender e entreter.

O primeiro episódio mostra documentários sobre a rota dos lagos da Patagônia, Madagascar e China “Na Estrada”. O primeiro convidado da noite será o brilhante Vittorio Storaro, Diretor de Fotografia, vencedor de três Oscars, que contará a jornada de uma vida ao lado de Bernardo Bertolucci. Além disso, a bióloga Barbara Mazolai apresentará robôs inspirados em plantas que aprendem comportamentos deles. Por fim, a novidade desta edição, Camila Raznovich vai reunir “The Strange Couple”, um diálogo entre dois mundos distintos que aparentemente nada têm em comum. Na primeira consulta, o escultor de renome mundial Gago e o astrofísico Luca Perry explorarão a profunda conexão que existe entre arte e ciência.

As novidades também estão no balcão dos viajantes. Além de revelar lugares desconhecidos dos quatro cantos da Terra, as autoras Floriana Pastore e Maria Iudis visitarão e experimentarão em primeira mão na Itália: da ponte tibetana mais longa do mundo na Basilicata, à observação de baleias na Ligúria. Esta semana eles vão visitar as Cataratas do Rio Verde entre Abruzzo e Molise.