Ostuni vestido como LGBT em Scirocco

No planeta Terra, não somos todos iguais, cada um de nós tem sua própria singularidade. Sendo especiais, somos todos diferentes uns dos outros. Em Ostuni, na província de Brindisi, nasceu a primeira edição do «Scirocco», o festival dos direitos e culturas LGBT. É um evento de quatro dias, de quinta-feira 23 a domingo 26, que será realizado na Cidade Branca na Vila Arco-Íris, no Centro Cultural La Luna nel Pozzo.

O festival cultural contará as infinitas nuances da comunidade LGBTQIA+ através de um programa detalhado de eventos: a primeira experiência de escola de verão na Itália, mas também performances, música, DJ sets, teatro ao ar livre, entretenimento noturno, exposições, workshops e, claro, reuniões e discussões. Nesta primeira edição, são esperados convidados locais e internacionais, incluindo Vera Gheno, Paul B. Preciado, Vladimir Luxuria, Eleonora Magnifico, Silvia Calderoni, Giorgina Pi, HER, Nicole De Leo, Nick Difino, Chef Daniele Freshh e Tiziana Triana Editora da Fandango livre.

Dois cursos estão previstos para a Escola de Verão: um dedicado à história e teoria do movimento LGBTQIA+ coordenado pela professora Francesca Romana Recchia Luciani, e outro dedicado à Arte, Atuação e Linguagens coordenado pelo professor Giosuè J.Prezioso. Entre os professores estão nomes eminentes como Alessandro Torino, Vera Gino, Simone Aliva, Lorenzo Bernini, Maya de Leo, Lorenzo Bernini, Purbora Marcasciano, Sarah Garbagnoli, Cyrus Rinaldi, Roberta Galizia, Vladimir Luxoria. Paulo b. Preciado, um dos principais filósofos e pensadores dos estudos de gênero, que dará a Conferência de Mestrado pela primeira vez na Apúlia, é aguardado com ansiedade. Pela incrível parte, Vladimir Luxoria, por ocasião do seu 57º aniversário, será o protagonista exclusivo e inédito de “Parabéns Vlady”. Escrito pela própria Luxuria e exibido no sábado, 25, às 21h, o espetáculo é apresentado como um absoluto primeiro show para o público “Sherocco”.

Silvia Calderoni, atriz, performer, DJ e heroína da série da House of Gucci “Prelude to Something That Never Ends”, na última noite de domingo 26 às 21, estará no palco com “MDLSX”, show cult de Motus dirigido por Enrico Casagrande e Daniela Nicolo. ainda. Nicole de Leo organizará, na sexta-feira, 25, às 21h, o espetáculo “Manifesto”, dedicado ao intelectual chileno Pedro Lempel, símbolo da rebelião contra o regime.

Na noite de abertura (quinta-feira, 23, às 22h30), Eleonora Magnifico fará um show ao vivo no qual apresentará as músicas de seu último álbum “Crystal Diva”. Sexta-feira 24 às 22h30 O papel da cantora, compositora e violinista HER. 4 anos depois de seu álbum anterior e dois anos depois de ser premiado com o Emerging AI Award, HER apresenta seu mais recente trabalho “A Machine for Songs”. Também programado para acontecer na Puglia, quinta-feira 23 a 21, o show “Tiresias by Giorgina Pi”, com Gabriele Portuguese, e o Prêmio UBU 2021. Por fim, o laboratório “Queer Kitchen” de Nick Difino, Salento queer Chef Daniele Freshh e muitos não Ainda outros.