Ischia News & Events – O 20º aniversário do Ischia Film Festival foi apresentado

o ator Tony Servilloapontado pela imprensa internacional como um dos mais influentes do mundo, você receberáPrêmio de Cinema de IschiaAo longo dos anos, o reconhecimento foi para franquias como Benot Jacquot, Carlo Verdone e Mario Monicelli. Junto com convidados e rostos da cultura contemporânea como Silvio Orlando, Matilda de Angelis, Rocco Papalio, Leonardo Di Costanzo, Massimiliano Gallo, Denis Capeza, Lillo, Gianfranco Gallo, Gigi e Ross e Gianluca Fro do Chacal Eles vão conhecer o público.

O festival, que celebra sempre a profunda ligação entre o cinema e a região, apresenta também este ano um rico programa de espetáculos nas três salas ao ar livre do castelo (Piazzale delle Armi, Terrazza del Sole e Catedral da Assunção), bem como bem como as habituais reuniões com autores que os críticos de cinema realizam Antonio Capilopo E a Giuseppe Boronicom excepcional participação do professor Gianni Canova.

O programa de 2022 é importante 91 obras Nas várias linguagens cinematográficas de ficção, cinema de realidade e animação, incluindo 57 serão exibidos na platéia Nos espaços do castelo aragonês e 34 cenários não competitivos, disponíveis exclusivamente online. Estas são histórias de todos os países do mundo que abraçam visões e temas de longo alcance; Desde questões objetivas, como meio ambiente e compromisso social, até os fios mais íntimos dos sentimentos humanos.

“Será uma edição especial, durante a qual comemoramos 20 anos desde o cruzamento do Festival de Cannes no Mediterrâneo para as vozes do cinema mundial, recebendo centenas de milhares de espectadores atraídos pelas obras em competição e encontros. excelência e lendas da cena cinematográfica mundial. Os números registrados até agora nos garantem que O 20º aniversário é um ponto de chegada importante para nós, mas acima de tudo um ponto de partida. O Festival de Cinema de Ischia ama as perspectivas, porque acredita no cinema que reconhece seu grande valor na região. A paixão do público nos dá motivação para continuar crescendo cada vez mais “E a eu anunciei Michelangelo MessinaCriador e Diretor Artístico do Ischia Film Festival.

Abertura na Catedral da Assunção, sábado 25 de junho“Ischia: the Island of Fire” documentário de 1942 do Arquivo Histórico Cinecittà Luce, prévia absoluta da seção atras doE o acompanhamento de “Donbass” de Sergey Loznitsa para o departamento cenários de guerra. Na Piazzale delle Armi, o “leopardo da Anatólia” apareceu no início da noite e o “Uma vez que os mortais” apareceu no final da noite. Na solitária Casa del dois documentários maravilhosos: “The World Remains for Us” e “Singing in the Wild”.

domingo 26 de junho A Catedral da Assunção abrigará o “banheiro” de Gabriel Pinotta e a “terra dos pais” de Francesco di Gioia. “Viva viviani” dos diretores Martone e “The Yellow Queen – a road movie” serão os protagonistas da primeira e segunda noites na Piazzale delle Armi enquanto “Calypso”, “Track of the Wolves”, “L’Homme Inconnu” e “Concertina” vai reviver Balcony Casa del Sol.

segunda-feira, 27 de junho “The City To Come” será exibido na Piazzale delle Armi em horário nobre por Giuseppe Carrieri, e “Amuka” por Antonio Spani. Seguido por “Benelli Sue Benelli” Marta Minucci para a seção fora de competição atras do. Na Catedral da Assunção, após o curta-metragem “Bagno al Largo”, a noite será dedicada ao juramento. MelhorEm “Ariafirma” de Leonardo Di Costanzo que será acompanhado por seus ilustres intérpretes Tony Cervello e Silvio Orlando. Na Casa del Sol “Motvind”, “Lily Alone”, “O Salvador” e o longa croata “Blue Flower”.

terça-feira, 28 de junho Na Catedral da Assunção, a apresentação promocional da série “Vincenzo Malinconico avvocato” de Alessandro Angelini será precedida de uma leitura com o autor da série de romances sobre Malinconico, Diego de Silva, e os intérpretes Massimiliano Gallo e Denis Capeza . Continue para “A Máquina de Imagens de Alfredo C.”. Por Roland Sejko para o departamento cenários de guerra. No início da noite, a Piazzale delle Armi apresentará o show “Who Are You Traveling” de YouNuts, com o tradutor principal Lillo Petrolo, seguido no final da noite por “Hoopoe”. Na Casa del Sol “Ártico”, “Frio”, “Um passo de cada vez” e “Dante para a vida”.

Quarta-feira, 29 de junho A Catedral da Assunção receberá “A Ceia Perfeita” de David Minella com a participação de Gianluca Colucci (Fro do Chacal) e Gianfranco Gallo após o curta-metragem “A Roda”, enquanto será exibido em Terrazza del Sol. “Atlantis” de Valentin Vasyanovic com “Worsha”, “Of the Air” e “Abe”. Na Piazzale delle Armi será exibido “Amici per la pelle” na presença de “Gigi e Ross” que revivem uma história comovente e os filmes “Oltre le rive” em horário nobre e “I will stand by you”. tarde da noite.

quinta-feira, 30 de junhoNa Catedral da Assunção estão duas obras fora de competição: “A Caravana Branca” de Angelo Cretella e Artemide Alfieri, e a prévia absoluta de “Centro de Vero” de Luca Corto, com a participação de Rocco Papalio para o departamento. atras do. No início da noite, na Piazzale delle Armi, haverá a exibição de “Ídolos da Mulher”, dirigido por Eros Polelli, Pascual “Lillo” Petrolo (convidado da noite) e Claudio “Greg” Gregory, para o departamento Melhor. Na varanda do sol, o documentário “O Cheiro do Mar”, “Remana Wasi”, “Nosima” e “To Vancouver”.

sexta-feira 1 de julhoA Piazzale delle Armi será o cenário de “The Offline” de Eduardo Coquiardo e da longa-metragem portuguesa “The Last Bath”. Em Casa del Sol, o longa-metragem “Lifeline” será acompanhado por dois curtas “Sou Lina” e “Sandstorm”, enquanto na Catedral da Assunção, o diretor Marco Chiapetta protagonizará seu “Santa Lucia”, que seguirá dois curtas animados. Filmes: “Passos no Vento” e David Di Donatello “Maestra”.

tarde sábado, 2 de julhoPor fim, a cerimónia de entrega de prémios será dedicada às obras vencedoras na Catedral da Assunção e à exibição da longa-metragem “Do outro lado do Rio e nas Árvores” de Paula Ortiz em pré-estreia absoluta, com a participação do herói. Matilda de Ângelis.

No total, serão 78 prévias: 10 absolutas, 7 internacionais, 4 europeias, 23 italianas e 34 da Campânia, divididas em seções Competitivas (Longas, Curtas-metragens, Site Negado, Cenários Campanie) e não competitivas (Best of, cenários) Cenários pós-competição e fora de competição de guerra).

À preciosa tarefa do júri deste ano foi confiada a excelência neste sector como Alissa Simoncolaborador em diversoCoordenadora de Cinema e Organizadora do Palm Springs International Film Festival e Minneapolis – Saint Paul International Film Festival; João cristãoe Delegado Geral do Diretor Artístico Thierry Frambux e Diretor do Departamento de Cinema do Festival de Cinema de Cannes. mulher KelishE Diretor Artístico do Bosphorus Film Festival e da Bosphorus Film Factory em Istambul (Feature Films). Gratzilla Bildsheimespecialista internacional em audiovisual e fundador do programa europeu Maia Workshops; Daniel JaglianonDiretor de documentários e longas-metragens. Lucas Lucinidiretor de longas e séries de TV (site Negata); Cláudio CasazaMilan, diretor e roteirista; Alessandro Negrinidiretor e poeta de Turim; Rocco Calandrilofundador do primeiro festival internacional de cinema em Basilicata, Lucania Film Festival (filmes e roteiros campanianos).

Também este ano, a plataforma (ischiafilmfestivalonline.it) permanece ativa para permitir que o grande público do festival participe do evento de todo o mundo. Depois da pandemia, aliás, o IFF também não abre mão de estender os shows online. Por outro lado, as apresentações pessoais podem ser acessadas comprando um ingresso no Info Point localizado na Piazzale Aragonese em Ischia Ponte. Informações e um programa completo sobre www.ischiafilmfestival.it Onde, a partir deste ano, será possível fazer a pré-compra de bilhetes online.

Por ocasião do 20.º aniversário, a iniciativa especial “Vinte Anos, Vinte Brindes Grátis”: todas as manhãs, às 10h, na plataforma, será disponibilizado um bilhete gratuito para espetáculos do festival a cada um dos primeiros 20 utilizadores que reservaram.

Há também duas exposições dedicadas aos milhares de rostos da sétima arte: “20 Anos de Festival em 20 Quadros”, uma instalação site-specific que inclui alguns planos dos heróis de duas décadas do Festival de Cinema de Ischia, e “Davanti al . Persas: cinema italiano, praias e falésias”, uma história ilustrada das férias. O italiano assistiu pela câmera Antonio Maraldi.

O Festival de Cinema de Ischia é organizado sob o Alto Patrocínio do Parlamento Europeu, com o apoio da Film Commission da Região da Campânia e da Direção Geral de Cinema e Audiovisual do Ministério da Cultura.