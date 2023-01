Agora Valéria está falando, sua verdade

a merda de ano novo aconteceu na escola Amigos de Maria de Felipe As características do quebra-cabeça ocorreram. O que é certo é que alguns dos alunos estiveram envolvidos em atos considerados extremamente perigosos. No entanto, o show de talentos do Canale Cinque preferiu não revelar os detalhes do ocorrido. E, para deixar claro, foram as consequências que alguns dos jovens artistas enfrentaram. Há aqueles que são expulsos e aqueles que são enviados para desafiar e, finalmente, são eliminados da competição. O último destino se abateu sobre A guerraao século Valéria Mancini. A menina durou do Natal ao Boxing Day no programa. Poucas horas depois da transmissão do episódio transmitido no domingo, 15 de janeiro, aquele em que ocorreu um confronto entre professores e alunos, a menina, que se pronunciou nas redes sociais, quis rejeitar algumas das reconstruções que haviam circulou nas últimas horas.

A cantora fala através InstagramEle escreveu que nunca cheirou nada. “nunca senti cheiro de nada na minha vida, muito menos de noz-moscada“, Valéria comentou, negando que usasse o tempero. Para a noz-moscada sem tempero, se for tratada de uma certa maneira, pode ter efeitos semelhantes narcóticos. Uma das teorias mais populares sobre a confusão do Réveillon na Casa dos Talentos é justamente a de querer que alguns alunos sintam o cheiro da noz-moscada. Deve-se enfatizar novamente que são apenas suposições, pois os andares superiores do Amici não forneceram detalhes exatos sobre o que realmente aconteceu.

As palavras de Valéria coincidem com as que foram colhidas, em parte, em uma reportagem do Amici News, que anunciou estar em contato com duas pessoas muito próximas dos alunos envolvidos no escândalo. Uma fonte negou que a noz-moscada foi emitida sem ifs e buts:

“Ei pessoal, acabamos de falar com a melhor amiga de Valéria. A notícia da noz-moscada é totalmente falsa. Ela me garantiu que 101% não é. Claro que ela não poderia me dizer o que realmente aconteceu. Não foi fumado ou mesmo bufou. (Recebemos essa notícia) Então, o tempero sempre tem algo a ver com isso ou foi usado de outras maneiras?

Pelo perfil do Amici News, os dois são identificados Pessoas próximas aos alunos Versões conflitantes são oferecidas. Um, mencionado acima, na verdade afirma que a noz-moscada não tem nada a ver com isso. Mas o outro dá um testemunho bem diferente: “Sim, eles usaram noz-moscada.” No entanto, as duas versões podem encontrar um ponto em comum, pois foi esquecido que havia um método diferente, em relação ao contemplado, no que diz respeito ao uso de especiarias.

Outra teoria que surgiu é que as crianças teriam se esforçado para fazer tatuagens faça você mesmo, Uma prática muito perigosa. Alguns apoiaram a hipótese depois que alguém notou desenhos em minhas mãos NDG. No entanto, deve-se notar que o menino costumava escrever sozinho. Em suma, esta tese parece altamente improvável.