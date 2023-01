A doença da minha filha Sylvia? No começo eu pensei que não poderia fazer isso. Claire Feragny? A caridade é feita silenciosamente

Ela é bastante conhecida por ser a esposa de Paolo Bonolis, mas nos últimos anos ela também se estabeleceu como comentarista do Big Brother Vip, o reality show Canale 5 apresentado por Alfonso Signorini, que – por anos – gosta se ou não tem sido assim – É um dos programas mais vistos da televisão italiana. O nome dela é Sonia Bruganelli, ela é romena, tem 48 anos, tem três filhos e definitivamente não costuma aparecer. Ela é uma mulher bonita, tem um temperamento forte e não esconde isso.

Seja honesto: como é realmente na TV?

“Oh meu Deus, o que eu pareço?”

Alguém que quer provocar.

“Sim, claro. Não quero concordar. Não faço o papel habitual de mulheres certinhas e gne-gne. Como produtor de TV, sei que os programas devem receber valor agregado, então, como Signorini, tudo o que faço é satisfazer minha natureza e dizer o que penso. Evite ser politicamente correto.”

ela é contra?

“Eu odeio isso. Eu amo aqueles que sujam as mãos e transcendem os clichês. E ainda sou mal-humorado apenas com aqueles que merecem. Para Oretta Bertie, por exemplo, eu nunca seria rude.”

Por outro lado, para Adriana Volpe, ele fez tudo.

“Nossa bissexualidade deveria ser divertida, mas ela levou a sério. Tornou-se pessoal. E quanto mais ela me provocava, revelando o que havia de pior em mim, mais ofensivo eu reagi.”

Como você começou?

“Desde a infância. Modelagem para histórias em quadrinhos e emoções à distância. Depois, em 2001, também me formei em Ciências da Comunicação com uma tese proposta por Paolo sobre o Big Brother. Quando Signorini me fez a oferta, não pude recusar.”

Mesmo depois do sucesso com “GF Vip” ela é sempre e apenas “esposa”?

“Acho que sim. Mesmo assim, se eu for chamado de novo na TV como colunista é porque estou fazendo um bom trabalho. A TV não dá descontos: se não der certo você está fora. Ainda assim, quando Eu era jovem, para evitar esta marca – tendia a ser o centro das atenções – graças ao Paolo entrei para a redação da Ciao Darwin ».

O que você faria sem Bonolis?

“Não sei, estaria ocupada. Sempre tive medo de ficar dependente financeiramente de alguém.”

Graças a ele ele conseguiu.

“O tutor dele é quem abriu uma empresa e conseguiu mantê-la funcionando. Se eu não tivesse mostrado produções de sucesso da Mediaset, eles já teriam se despedido de mim.

A mãe dele é a culpada, certo?

“Sim, com certeza. E ele se comporta como se estivesse em casa: muito interessado em tudo, e não me permite gastar um único euro com o cartão de crédito da empresa”.

Mas como, e as seis contas correntes sobre as quais ele fala nas redes sociais, atraem comentários ferozes?

“Um é da família, outro é meu, outro é para despesas médicas… É só uma comodidade, sabe-se lá o que as pessoas pensam.”

Sdl abriu em 2005 com Lucio Presta – agente de Bonolis, Amadeus, Clerici e muitos outros – que vendeu sua parte há três anos, certo?

“Sim. Paolo ficou no lugar dele. Lúcio me ensinou tudo, mas eu cresci querendo me beneficiar – até financeiramente – do que faço. Então nos separamos. No primeiro ano ele não quis, talvez tenha medo de passar Ele não ficou nem um pouco chateado com os olhos da Mediaset, e então chegamos a um acordo.”

Onde você gostaria de ir?

“Quero continuar trabalhando com minha empresa. Agora, por exemplo, estou cuidando da seleção do novo programa de Piero Chiambretti para o Canale 5, La tv dei 101 ».

Então Amadeus convida você para Sanremo?

“Impossível. Seu agente é Presta… Juntos, se pudermos simplificar nossas personalidades, podemos ser uma força. Não conseguimos.”

Qual é o mal-entendido mais frequente e irritante sobre você?

“Ir às compras sem compromisso para fazer todo mundo mordiscar. isso não é verdade. Nas redes sociais coloco coisas que gosto de me divertir, não da vida real. Não me gabo, brinco com o que me ajuda a passar por muita dor. Eu definitivamente não tolero as coisas sérias que faço. Não sou como Chiara Ferragni, que convoca coletivas de imprensa”.

Você está falando de caridade?

“Exatamente. Algumas coisas são feitas em silêncio (há três dias Ferragni anunciou que doaria os desenhos da minha noite de Sanremo a uma associação que luta contra a violência contra as mulheres, ed.) ».

Quanto ele está ganhando?

“No máximo como um jogador da Série B, mesmo que eu gaste o dinheiro do Paolo e o receba. Piada. Hahahahaha…”

Antes dos 50 anos, você pensa em algo que queira fazer a qualquer custo?

“Oh Deus, não. E depois disso, eu temo a velhice como a morte, apesar dos muitos sinais que recebi. Você deve saber que eu tive sonhos anteriores desde criança. Às vezes, antes de acordar, ouço carícias e vozes. ”

Dê um exemplo.

“Há algum tempo ouvi uma mulher dizer-me: ‘A Maria Pia está grávida.’ Acordo, ligo a esta amiga, conto-lhe tudo, e ela diz-me: ‘Tu és uma bruxa…’.” lobotomia da filha Silvia, na noite anterior eu sonhava com o Padre Pio sorrindo para mim. Nunca fui sincero, mas acordo e digo a mim mesmo: Se tudo der certo, vou fazer uma tatuagem com o rosto dele (ele mostra-me, está no pulso direito, ed.) ».

Ela contou recentemente que há vinte anos, após o nascimento de sua primeira filha Sylvia, por causa dos danos neurológicos e motores que ela sofreu após uma cirurgia cardíaca, ela teve medo de não obedecer à missão da mãe: é verdade que ele também fez isso. Tem ideias muito piores?

“Sim. O pior. Eu tinha 27 anos e quando me disseram que minha primeira filha poderia ter uma vida terrível, eu me perguntei o que fazer? Me matar e dar a ela minha vida não resolveria seus problemas, então eu disse a mim mesmo : Espero que ela lute para sempre ou encontre “Paz de espírito em outro lugar? Bem, foi o que pensei. Então, felizmente, seguimos em frente. E construímos uma vila de amor ao redor dela.”

O que você acha daqueles que dizem que a deficiência é, em última análise, um presente porque você entende tantas outras coisas sobre a vida?

«Se alguém tem que se concentrar no sentido da vida através do sofrimento de uma criança, isso significa que estava errado antes. Eu queria que ele andasse e corresse como todo mundo e aos 20 anos ele já tinha três namoradas.”

Há pouco você e Bonolis disseram que iam morar em casas separadas, mesmo que fossem no mesmo andar: você se acomodou?

“Ainda não. No entanto, ainda estaremos juntos.”

Ela disse há algum tempo que você pode ficar muito tempo sem se ver. Você é – como Luca Llorente e sua esposa – um casal aberto?

“Não estamos brincando. Não ser ciumento e possessivo é uma coisa, e um relacionamento aberto é outra.”

No passado você disse que votou em Berlusconi: você escolheu uma mulher como Giorgia Meloni na última eleição?

“Não. Sempre Berlusconi”.

E quando seu marido disse não a Berlusconi, que lhe ofereceu o papel de porta-voz da Forza Italia, o que ela disse a ele?

“Nada, mas não é verdade que nunca votou nele. Naquela época, ele estava apoiando Vinny.

Se não fosse ilegal o que você faria?

“Eu quebraria as vitrines da Hermès e Dior e roubaria todas as bolsas. Legal.”

