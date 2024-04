Horóscopo de Branko para 10 de abril de 2024

Áries é livre para seguir seu próprio caminho, siga sua ambição, você alcançará a linha de chegada. Porém, você deve sempre estudar e buscar um excelente suporte. Notícias escritas positivas, um excelente dia para reuniões de trabalho ou de negócios, conferências, conferências e viagens. Vênus está feliz por estar em conjunção com o Sol, quebre o gelo. Se você deseja conquistar, não seja tímido ou mandão. Você terá o que sonha e merece, antes que o verão chegue.

Touro no primeiro signo lunar da primavera Junto com Júpiter e Urano, impulsiona novas experiências e sugere o conceito de que todos devem ter a oportunidade de cumprir seu destino. Excelente trânsito para negócios. Apesar da incerteza geral relativamente à procura e à oferta, as iniciativas devem continuar. Alguém acima está observando você e entrará em contato com você. Participe da festa da Mars e com certeza será amor, paixão e alegria.

Gêmeos é uma novidade no horizonte profissional, você deve manter seus relacionamentos mesmo com quem não gosta, pois o sucesso depende de muitas pessoas. Não tenha medo de atrapalhar, pergunte logo pela manhã, a esfera financeira recebe a boa influência de Mercúrio. Prepare-se também para sexta-feira, quando a lua chegar em seu signo, o que o ajudará a descobrir o que você não conseguiu fazer no dia 17 de março.

Câncer, você a conhece bem, ela é tão instável quanto você. Depois de se recuperar da Lua Nova em Áries, você encontrará o entusiasmo e o desejo de fazê-lo graças ao trânsito da Lua em Touro ao se juntar a Júpiter. Você terá assistência válida em questões jurídicas e em negócios econômicos e imobiliários. Você quer ter tudo na hora, mas isso não é possível porque Vênus está zombando de você em Áries. Sua arma vencedora é a poesia.

Leão: Hoje você pode parar se estiver cansado, depois de tudo que fez até agora, e por isso está afetado pela lua negativa em Touro, hoje e amanhã. Dor nas pernas, braços, pescoço e cordas vocais é um ponto fraco. Mas se você se sentir apto e livre para provocar e não parar em seus empreendimentos profissionais, o sábio Saturno criará uma nova era de ouro para você. Vênus em Áries está louco de desejo.

Virgem Melhorias perceptíveis no céu estrelado, primeiro graças a Mercúrio e Vênus, hoje e amanhã uma Lua deslumbrante em Touro traz encontros inesperados e oportunidades que você não deve perder. Como o sucesso também depende muito dos seus companheiros de viagem, procure novos parceiros – colaboradores de Touro, Escorpião e Capricórnio. Lua Taurina pode ser muito emotiva, ela não cede por nenhum motivo.

Libra: Depois de dois dias de estresse, a Lua em Touro hoje se torna um bálsamo para você. A massagem ajuda a restaurar a flexibilidade física e a calma interior. Pessoas próximas a você, em casa ou no trabalho, não permitem que você viva em paz. Em outros lugares você encontrará pessoas amigáveis ​​que querem ouvi-lo. Inclua também um jogo divertido e amoroso e uma curta viagem em seu livro de compromissos. Somente quando você está calmo você também age com amor.

Escorpião está sob pressão durante toda a manhã. Ainda existem problemas na vida doméstica, que podem ser resolvidos mais cedo se houver solidariedade entre todos os membros. Talvez você receba apoio de familiares que não moram com você. A Lua de dois dias em Touro também representa o seu setor de questões jurídicas, então tente fazer as coisas com sabedoria. Nada impede você de ser feliz no amor. Marte está em uma posição perfeita para encontrar uma nova história emocional.

Sagitário Ao redor do lábio superior, à esquerda, você pode ver algo, como um pequeno lagarto fugindo – um movimento misterioso que sugere um desejo de vingança no amor ou de fuga. É muito difícil escapar quando Marte bloqueia o caminho. Lua forte para o trabalho, disciplina-se ao máximo, assine, negocie, viaje enquanto espera a sorte. Eu sentei nele, diz Vênus.

Capricórnio Hoje você terá o apoio da Lua sortuda em Touro, e não precisa se preocupar com os obstáculos esperados esta manhã: o que não pode ser realizado hoje, você conseguirá amanhã. A astúcia, combinada com a capacidade de fazer bem, permite que você obtenha lucros mesmo quando outros perdem. No amor, quem sabe se você tem coragem de contar toda a verdade, mas não deve enganar ninguém. Notícias relativas a filhos, sogros, noras, netos e bisnetos.

Aquário Será que as mil palavras que o seu planeta Urano envia em seu caminho de um céu a outro chegarão algum dia ao seu destino? Júpiter fala fortemente sobre mal-entendidos no ambiente doméstico, ainda há muitas palavras a serem ditas no amor, e você poderá esclarecer nos dias 12 e 13 quando a Lua estiver em Gêmeos. Um projeto de trabalho, ou qualquer outra coisa, ainda está em espera. Mime-se com uma viagem ao mar para respirar!

Peixes Este mês de abril traz algo verdadeiramente novo a cada dia, até mesmo no trabalho, mostrando o quanto você é amado, respeitado e apreciado. Estrelas generosas acompanham suas iniciativas profissionais e financeiras, acompanham suas viagens de negócios ou lazer e criam um clima de amor até mesmo em família.



Lua-Júpiter: Excepcional para imóveis, passagens, presentes e doações.