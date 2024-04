A visão de milhares de flores de papel colorindo o Campo Mayor (foto)

As ruas estão decoradas com inúmeras flores de papel, numa autêntica profusão de formas e cores: é a Festa das Flores, também conhecida como Festa do Povo, organizada pelos moradores de Campo Mayor, localidade com uma população de pouco mais de sete mil habitantes. A sua população localiza-se no sul de Portugal, perto da fronteira com Espanha.

A Festa da Flor, embora seja uma importante tradição folclórica, não se realiza todos os anos: Os moradores são aqueles que concordam entre si para determinar quando o evento será repetidoPelo enorme trabalho envolvido na preparação das decorações coloridas, que, além de muita criatividade e habilidade, exigem um planejamento cuidadoso e uma dedicação esmerada. É evidente que a participação de todos os cidadãos é essencial.

Depois de uma pausa de quatro anos, Principalmente nestes dias, de 22 a 30 de agosto, as ruas do Campo Mayor voltam a ser decoradas com inúmeras composições de papel alegres e coloridas.: Um verdadeiro íman para os turistas, que se dirigem aos milhares à pequena aldeia do Alentejo para desfrutar do trabalho dos seus trabalhadores trabalhadores.

Parece que Esta versão do festival levou quatro meses de trabalho para ser preparada:O resultado deste grande esforço foi surpreendente, como provam estas imagens verdadeiramente evocativas.

Lisa Vagnozzi

