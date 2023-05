“Cinco anos inesquecíveis se passaram” – Corriere.it

Após cinco anos, chegou ao fim a história de amor entre Ezio Grigio e a modelo e radialista Romina Perdomeneco. Os dois decidiram postar uma história no Instagram, na qual contavam a seus seguidores que “sua linda história acabou há algumas semanas. Nós dois temos planos diferentes para nossas vidas. A história se tornou uma grande amizade”, tanto que eles foram fotografados juntos há alguns dias no Festival de Cinema de Monte Carlo, “e nosso relacionamento ainda está aberto.” Eles concluíram que cinco anos inesquecíveis se passaram e concluíram a carta com um mútuo “Viva”.

preconceitos faciais

O casal logo teve que enfrentar vários preconceitos quanto à diferença de idade: Grigio tem 69 anos enquanto Perdomeneco acaba de completar 30. Para eles, declararam, isso nunca foi um problema, exceto em termos de perspectivas. Se a vida cotidiana sempre foi vivida com calma e apoio, e até mesmo trabalhando juntos, talvez tenham sido as diferenças de pensamento sobre o futuro que separaram os dois. Grigio e Perdomeneco se conheceram no Festival de Cinema de Monte Carlo, onde participei como depoimento para uma empresa italiana. A partir desse momento, Grigio a chamou: depois de sua confusão inicial, a faísca acendeu, que durou até algumas semanas atrás. Depois a modelo não apareceu no casamento do filho do maestro, o que deu origem a rumores de separação, que agora também confirmou.