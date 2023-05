Teen Mom Italia MTV, Nina Rima, heróis, histórias, maternidade

Sábado, 13 de maio, às 21h00 opinião 1finalFestival Eurovisão da Canção. Há vinte e seis países disputando a vitória. Entre eles estáItáliaé representado por Marco Mengoni com um duas vidas. Mas o nosso país também está presente com os convidados obrigado Mahmud. Muitos outros artistas estão presentes na transmissão ao vivo, incluindo Orquestra KalushE Sam Ryder E Roger Taylor.

Final disse antes Mara Mayonchi E Gabriel cursos. no palco estádio do LiverpoolEm vez disso, eles dirigem Alesha DixonE Hannah WaddinghamE Júlia Senina E Graham Norton.

A final do Festival Eurovisão da Canção em 13 de maio, a Áustria foi a primeira a se apresentar

finalFestival Eurovisão da Canção O dia 13 de maio começa com um vídeo dedicado a Orquestra KalushArtistas ucranianos vencedores com sucesso Stephanie na versão mais recente. No vídeo de apresentação confira também o Princesa de Gales Kate Middletonquem toca piano No final, o grupo está em carne e osso no estádio do Liverpool. Continua a habitual procissão dos cantores concorrentes, que sobem ao palco portando as bandeiras dos seus países. Marco Mengoni Ele também carrega uma bandeira do arco-íris com ele.

Os primeiros quinze minutos do show passaram literalmente: um grande ritmo e excelente direção. O primeiro a liderar com Quem diabos é Edgar? que isso Tia e Salina afiliadoÁustria. Junto a Portugal Som e movimento simulados com I Curaçao. A apresentação oferecida pela Lusitana é muito elegante. Gabriel cursosEnquanto isso, diga olá Cristiano Malgoglio E Caroline de Domenico. Continuamos com o suíço Remo Fourier com arma De Agua: O melhor do momento.

A atmosfera é definitivaFestival Eurovisão da Canção A partir de 13 de maio muda completamente obrigado Solteiro do polonês Branca. O golpe, para falar a verdade, é muito sem graça. sérvio continua Luke Black com Samo me assustou. No entanto, a música é muito feia.

Interpretada por Marco Mengoni

finalFestival Eurovisão da Canção 13 de maio com Está claro do francês Zara. Tanto a música quanto a cenografia são lindas: Transalpina tem tudo para ser uma das surpresas deste lançamento de festival. O ritmo é apertado: o palco chegou André Lambrow Chipre, que ele propõe coração partido partido. Outro hit muito cativante, graças à grande voz de Andrew. Blanca PalomaPara a Espanha, cantam-se arabescos Eaea. Uma das piores peças que a nação ibérica apresentou na história recente da prova.

Durante o final de 13 de maio doFestival Eurovisão da Canção Há um grande favorito: ele tatuagens para Lauren Candidatura à Suécia. O single é bem forte no lançamento nas rádios, mas a música ao vivo deixa mais do que algumas dúvidas. recebe uma recepção calorosa. Albina e Família Kelmendi Para a Albânia eles executam cachorrinho. Enquanto isso, a voz Mara Mayonchi Não funciona.

para a final em 13 de maioFestival Eurovisão da Canção é o momento mais esperado, pelo menos para nós italianos: estádio do Liverpool boas-vindas Marco Mengoni com duas vidas. Ele é honrado e merecido: grande severidade. Ele segue Alica com pontes (Estônia): música no meio da parada. Depois foi a vez dos finlandeses Käärija com cha cha chaMuitos shows, muita energia mas pouca música. Então eles se revezam Vesna com coroa da minha irmã (República Checa) e Viajante com Ele prometeu (Austrália). Enquanto isso, de acordo com as casas de apostas, Mengoni conquistou cinco lugares em apenas alguns minutos e, segundo os apostadores, ficará com o quinto lugar. Antes de sua apresentação, esperava-se que ele fosse o décimo.

Final do Eurovision Song Contest em 13 de maio, últimas apresentações

finalFestival Eurovisão da Canção No décimo sexto show: é a performance do belga gustavo, Isso é cantar Por causa de você. Apesar de memorável, a música faz todo o salão dançar. continuar Morenas com o lindo futuros amantes. Nós voamos para a Moldávia obrigado pessoal Paxá Parvini E Soarele si Luna. ucranianos tforchy Eles estão tentando defender o título usando Coração de ferro.