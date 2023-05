Loreen é a vencedora do Eurovision 2023 para a Suécia

Liverpool- LaurenNascida na Suécia em 1983, filha de pais berberes marroquinos, irredutível ativista dos direitos humanos e direitos civis, orgulhosamente bissexual que cantou e encarnou a moderna Joana d’Arc, apresentando-se no palco como Lara Croft, entre ABBA e Lady Gaga: voz aguda, ascética Primeiro, depois a Amazônia em roupas cor de carne, entre dois níveis estreitos de vida. Sua canção tatuagens Ele diz “Ficou em mim como uma tatuagem, hoooooooooo!”. É também a influência inevitável nos ouvintes e sobretudo nos juízes que a elegem como rainha. “Estou muito feliz”, comentou o sueco, repetindo o sucesso de 2012 transe.

(Reuters)

Então Lorraine venceu a 67ª edição do Eurovision em Liverpool, com razão, com essas unhas muito compridas, 583 pontos e muitos “idiotas” fatídicos dos países nórdicos. A segunda Finlândia com o rapper em Green Bolero, Käärija, o outro favorito, mas por 57 pontos a menos final. Sua figura musculosa é irresistível, até envolvente cha cha cha. O nome Käärijä vem da palavra inglesa ‘wrap’, que significa embrulhar, e é perfeito para o trocadilho com ‘wrap’. Vinte e nove anos, aos vinte anos teve parte dos intestinos retirados devido a colite ulcerativa. Agora, no entanto, ele tem muita coragem e sua bravura cha cha cha Grande membro do clã, afastou-se do público doméstico, cujos votos chegaram a 50%, assim como dos jurados.

O finlandês Kaarija (AFP) ocupa o segundo lugar.

terceiro Noah Kerell22, é um prodígio musical israelense apaixonado por música pop unicórnio Ele a despovoou com o gesto da criatura mítica. Soldada por dois anos, ela também fez uma divisão no exército, seus parentes foram mortos em Auschwitz, Kirill perdeu um rim há alguns anos e quando criança ela estava tão fraca que um rabino a aconselhou a mudar o nome de Noya para Noa (“Movimento”) para boa sorte.

Marco Mengoni (quadro)

Mas o desempenho ainda é ótimo Marco MengoniQuarteirão maravilhoso. Gladiator em um top e lantejoulas prateadas, é o único dos participantes a estrear no palco com uma segunda bandeira, a LGBTQ+ de direitos LGBT, mais uma bandeira italiana. Mengoni recebe o Prêmio da Crítica “Marcel Bezençon” (categoria Compositores) e canta a encantadora ária duas vidas intensidade avassaladora. Ao final da apresentação, seu pulso treme e ele se curva até o chão.

Mengoni, se apresentando no Eurovision: “Vai ser ‘sujo’, você tem que vivê-lo, você não precisa ser perfeito”

A plateia está delirando, até porque segundos antes é a vez de outra surpresa: a princesa Kate Middleton Tocando piano durante a apresentação da banda ucraniana titulada, Orquestra Kalush. Se esta não é uma mensagem política. A entidade desmentiu o presidente Volodymyr Zelensky Para falar, mas pelo menos o governo britânico e a família real tiveram uma palavra a dizer. Enquanto, nas mesmas horas, a Rússia bombardeava secretamente Ternopil, cidade de dois ucranianos Tvorchy na corrida: pelo menos dois ficaram feridos.

Em vez disso, paz em Liverpool. O sol nasceu mesmo, como cantavam os Beatles, desde a manhã, na cidade que adotou a versão no lugar da condenada Ucrânia. A partir das 10h, os fãs se alinham nos portões entre os píeres deslumbrantes e festejam noite adentro, em um rio de bandeiras da UE e do Reino Unido. Imagine que o Brexit nunca aconteceu. em vez de Imagine cantada por John Lennon da Itália Mahmoud: um pouco tenso no início, em ordem lenta, depois legal.

Convidado especial Mahmoud no Eurovision: “Imagine uma peça perfeita, o que mais eu poderia acrescentar?”

Mas ninguém vai esquecer o momento mais emocionante da noite. Enquanto a Rússia bombardeava Ternopil, Liverpool inteiro cantava dentro e fora do palco, você nunca andará sozinho: hino lendário Jerry e o marcapasso E o time de futebol local em um mar de bandeiras azuis e amarelas e lágrimas na plateia. Porque vocês, ucranianos, nunca mais andarão sozinhos.