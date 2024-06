Enlutada em Verissimo, Silvia Toffanen não contém as lágrimas: uma história dramática

De luto em Verissimo, Silvia Tuovanen não contém as lágrimas: uma história dramática que abalou profundamente a apresentadora do popular programa de variedades do Canale 5 e que continua a impressionar o público.

Um dos principais programas em casa Conjunto de mídia É sem dúvida muito certoque estava saindo com sua senhoria há anos Silvia Tuvanen Grandes sucessos de audiência nos finais de semana que encantam os italianos com um formato que parece nunca cansar o público. Aliás, ano após ano, a famosa emissora consegue extrair números importantes também para as inúmeras personalidades que convida para a sua sala, com verdadeiros encontros regulares em Biscione. 2024 também foi para Shrek Bersilvio Berlusconi Verdadeiro sucesso.

Obrigado, sem dúvida Formato do programa E a sua unificação e as muitas histórias que o movem de vez em quando. Mas também o grande profissionalismo do apresentador, que muitas vezes entra em grande escala simpatia Seus convidados chegaram ao ponto de não conter as lágrimas ao se depararem com histórias comoventes e emocionantes. O que também aconteceu em um episódio Domingo, 23 de junhocom muitos convidados em sua sala contando histórias e anedotas sobre suas vidas (Aqui revelamos as prévias de mais um show que o público está amando muito).

Veronica Peparini e Andreas Müller: o drama que move Tuvanen

Entre os muitos convidados que animaram o episódio de 23 de junho de Verissimo Verônica Peparini e Andreas MüllerUm casal causou sensação e nasceu dentro do programa Amigos de Maria De Filippi. Hoje, os dois se tornaram pais de gêmeos com ela 53 anos Uma mãe maravilhosa e ele, 27 anosQue continuam a afirmar o seu amor apesar da diferença de idade, o que nunca foi um problema para eles. Especialmente neste O momento mágico que eles estão vivenciando.

Enlutada em Veríssimo, Silvia Toffanen não contém as lágrimas: uma história dramática

Com chegada Penélope E Genebra O que emocionou muito a coreógrafa e dançarina. Infelizmente, porém, justamente num momento memorável para o casal, um O terrível luto que separou AndreasQue infelizmente perdeu o querido tio que lhe era Particularmente apegado desde a infância. Um momento verdadeiramente comovente que tocou também Silvia Tuvanen, que percebeu o quão forte foi a perda da dançarina que perdeu com a morte de seu tio. Salvador Uma referência em sua vida

a Uma perda que o marcou para sempre. Durante a entrevista, Andreas quis enfatizar que os gêmeos nasceram no Dia de San Salvatore e que para ele não é uma tarefa fácil coincidênciaPorque certas coisas acontecem e não temos consciência delas, e entretanto deixam uma marca indelével que nunca será esquecida. Até Veronica Pepperini ainda parece chocada com as palavras claramente românticas de seu parceiro (Imagem: Instagram)Aqui falamos sobre outra perda que afetou o mundo da televisão).

Confissão de Andreas por Silvia Tuvanen

Durante a entrevista Andreas quis repetir JComo a gêmea também se parece com seu tio Salvatorecom Silvia Toffanen reaparecendo ouvindo as palavras da ex-protagonista de Amici di Maria De Filippi que ainda não conseguiu superar esta grave perda familiar.