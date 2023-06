Homens e mulheres, dois ex-pretendentes do elenco de Ilha da Tentação: quem são

No remake de Ilha da Tentação, dois ex-pretendentes, um homem e uma mulher, fazem o papel de sedutores.

A última edição de Men and Women já está no ar há mais de um mês e os fãs do programa de namoro mal podem esperar para descobrir Todos os novos recursos planejados para o novo recurso que começará em setembro. Eles não estão mais em couro e curiosos para saber quem serão os novos rostos dos clássicos Campeões do Trono e do Trono Supremo.

Quem voltará entre seus velhos conhecidos? Quem estará lá de novo? E, novamente, quem restará entre as damas e os cavaleiros do trono? De acordo com alguns desenvolvimentos que o especialista em fofocas Lorenzo Bugnalone divulgou nas últimas semanas, Entre velhos conhecidos foi confirmado Para o mês de setembro Roberta De Padua, Riccardo Gournieri, Gemma Gallagni. Muito provavelmente Armando Incarnato também deve retornar.

Em vez disso, nas últimas horas Um relatório vazou sobre dois ex-pretendentes Do programa de namoro Canal Sync. De quem ele é?

Homens e mulheres, dois ex-pretendentes são os novos sedutores da Ilha da Tentação

Nas últimas horas, a página do Instagram da Ilha da Tentação compartilhou com os fãs todas as novas sedutoras e todas as novas sedutoras que acompanharão os noivos na nova edição do reality show Temptation.

Destes, dois velhos conhecidos do programa de namoro Canale Cinque certamente não escaparam dos olhos dos fãs. particularmente, dois ex-pretendentes. De quem ele é?

O primeiro é Andrea della Cioppa e o outro é Daniel Schiavone. O primeiro estava noivo do trono Verônica Raimondi Na versão mais recente do programa. Já o segundo disputou os campeonatos masculino e feminino em 2019 enquanto estava no trono Julia Quattrocioc Foi a escolha do tronista.

Mas isto não é tudo. Ao que tudo indica, segundo a revista Lollo, é possível que também haja uma ex-pretendente de Luca d’Avry, chamada Ilaria, entre as beldades.

