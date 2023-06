Todas as novidades chegam em julho de 2023 e PROMO a 1€

Ative NOW TV agora por 1 euro Para o primeiro mês e aproveite todas as novidades planejadas julho de 2023. O calendário parece particularmente cheio de conteúdo com muitas séries de TV exclusivas e filmes premium. Não se esqueça que também há muitas estreias e algumas séries de TV são transmitidas simultaneamente com os Estados Unidos.

com Bilhete de cinema + entretenimento Você terá muitos títulos para curtir sozinho ou com toda a família. O melhor entretenimento disponível em dois ecrãs em simultâneo durante um mês a este preço especial série de TV nacional e internacional Displays que todo mundo está falando filme Mais do que esperado. Tudo em uma solução econômica e conveniente, sem fronteiras.

NOW TV: todos os filmes que chegam em julho de 2023

Vamos ver todos os próximos filmes Julho sobre Agora TV:

3 de julho

Adão Negro

Detetive Knight – Expurgar o Julgamento

terra dos sonhos

Conheça os sogros

através da amizade

Detetive Knight – Dias de Fogo

16 de julho

Sra. Harris vai para Paris

O avião

Existe alguém que me ama

Detetive Knight – Endgame

não se preocupe meu amor

Morto por um dólar

assassino americano

monitores

romântico

Todas as séries de TV chegando em julho de 2023

Agora vamos ver todos eles série de TV chegar em julho em Agora TV:

2 de julho

A lista negra (temporada 10)

FBI: Internacional (temporada 1)

Bel Air (2ª temporada)

Happy Valley (temporada 1)

17 de julho

Spy Among Us (temporada 1)

Outlander (temporada 7)

Love and Life – Call the Midwife (6ª Temporada)

O Último Chefe de King’s Cross (Temporada 1)

NOW TV do exterior

Você deve saber que os programas que você ama viajam com você para os países da União Europeia. com Assine AGORA televisãode acordo com Regulamentos de execução sobre a possibilidade de transporte transfronteiriçoTraga o mesmo conteúdo disponível na Itália para a Europa.

Dependendo do Passe que você ativou, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas Agora TV dos mesmos dispositivos que você costuma usar e escolha o programa que deseja assistir, Sem custos adicionais Nos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.