Mais uma prévia de amanhã, 26 de junho de 2023: Leo é questionável…

As prévias do episódio de Un Altro Domani transmitido em 26 de junho de 2023 no Canale 5 revelam que Leo não sabe se aceita ou não a proposta de Julia. No passado, Linda ficou com um gosto ruim na boca…

No’episódio para outro amanhã para segunda-feira, 26 de junho de 2023E Júlia Você vai gostar Leão Ele volta a morar em sua casa e o pede em casamento, mas ele não parece convencido. Mas no Rio Muni, Linda Organizar uma festa de reabertura do Club Rio… que vai ser um fiasco! Mas vamos descobrir juntos o que eles revelam em detalhes progresso de aposta que será transmitido amanhã por hora 16h10 sobre canal 5.

Julia se apaixona por Leo nas prévias do episódio de 26 de junho

Embora a princípio não suportasse sua maneira de trabalhar, parecia que dia após dia, Júlia Eles começam a tentá-lon verdadeiro sentimento por leo. Esta última, afinal, não a deixava sozinha nos momentos de angústia, permitindo-lhe, entre outras coisas, desfrutar de um pouco de leveza. Assim, a jovem se viu admitindo para Elena que estava se dando bem com Leo, que estava Desculpe, eu não posso mais viver com isso…

Amanhã mais uma prévia: Léo não sabe se vai voltar a morar com Júlia…

O psiquiatra concordou em ir morar na casa do Infante e, apesar das regras restritivas de Diana, parecia feliz por estar perto da menina. mas de repente, Leo decide fazer as malas e voltar para o hotel. Júlia Parece que ele não consegue andar bem na carruagem do Doutor, principalmente gostando de sua companhia; Assim, o lojista Ele sugere que Assad volte para ficar em sua casa residência. Este último, por outro lado, Ele não sabe o que responder…

Linda é um fracasso completo, visualizando o episódio de 26 de junho

No Rio Muni, durante Conheça Dom BenignoVentura, Patrícia e Linda apresentam ao homem seus planos de reviver o Club Rio. Mas esta reunião não correu como esperado. No final, de fato, nem o empresário implacável nem a Dama das Trevas levaram a melhor; Embora tenham mais experiência, Foi a loira vulcânica quem ganhou. Lindafeliz com o sucesso inesperado, Organizando uma festa de reabertura do clube…que, no entanto, Vai ser um fiasco!

