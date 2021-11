Tu si que vales e Dancing, no story. Dados e detalhes

Sintonize na TV e compartilhe do horário nobre no sábado, 13 de novembro de 2021 – Outra batalha entre Mili Carlucci e Maria de Filippi, direto para cima Dançando com as estrelas (Rai Ono) e Você merece isso (Canal Cinco). No sábado, a grande rede Mediaset venceu a competição da televisão estatal. Maria & Cia sorri, com 27,4% de participação. O encouraçado Carlucci deve ficar satisfeito com 21,2% e, no entanto, é um número desprezível. Portanto, um resultado semelhante ao de sete dias atrás, quando os valores de Tu si que atingiram 27,90% enquanto o de Ballando parou em 20,50%. Abaixo de todos os dados do horário nobre:

Rai 1 – Dancing with the Stars 16 reuniu 3.355.000 espectadores, ou 21,2% da cota.

Rai 2 – SWAT St 4 Ep 7 – Sotto la cenere e SWAT St 8 – La Crociata convenceu 993.000 espectadores (4,6%). Em vez disso, Clarisse conquistou 456.000 espectadores (2,4%).

Rai3 – Sapiens Um planeta conquistou 1.025.000 espectadores (5,4%).

Canal 5 – Tu si que Vales interessou 4.530.000 espectadores (27,4%).

Itália 1 – Os Simpsons receberam 550.000 espectadores (2,7%).

Agente Rete 4 007 – A audiência média do Spy Who Liked Me foi de 477.000 espectadores (2,5%).

La7 – Versalhes registrou 307.000 espectadores (1,7%).

Tv8 – Testes do Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo atraíram 632 mil espectadores (3%).

Nove – Il Male Vicino – O assassinato de Chica Loveredo chamou a atenção de 272.000 espectadores (1,3%).

Ouvindo na tarde de sábado, 13 de novembro de 2021

Um começo muito morno para dedicada (Rai Ono) por Serena Autry. O show teve uma avaliação nada inspiradora de 10,3%. Dançando com as estrelas na estrada, A Sua Immagine e Italia Sì também sofrem, e as cenas de casamento de Anna Tatangelo continuam as menos assistidas da tarde em Canale Cinque (12,5%). Por outro lado, o Veríssimo afirma-se como líder na gama.

Rai 1 – A Dedicato arrecadou 1.504.000 espectadores (1o,3%).

Rai 1 – Dançando com as Estrelas Dançando na Estrada participou com 1.169.000 espectadores (9,4%).

Raio 1 – Sua imagem teve uma média de 1.163.000 (9,8%) de espectadores na primeira parte e 1.221.000 (10,3%) na segunda parte.

Rai 1 – A Itália Sì convenceu 1.605.000 espectadores (12,6%).

Rai 3 – recorde de espectador de Tv Talk (%)

Canal Cinco – Jamila foi assistido por 2.487.000 espectadores (15,2%).

Canal Cinco – cenas de casamento, em que participaram 1.765.000 espectadores (12,5%).

O amor no ar convenceu 1.583.000 espectadores (13,1%).

Canale 5 – Veríssimo 2.151.000 espectadores (17,3%).

Ouça o Access Prime Time e início da noite no sábado, 13 de novembro de 2021