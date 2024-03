Projeto internacional da Ribera Toscanini, concerto em Portugal

“Don Giovanni” de Mozart será apresentado no palco de 20 a 28 de maio de 2024 no Grande Auditório São Francisco em Coimbra, Portugal. Uma coprodução internacional criada em colaboração entre os Conservatórios Toscanos de Ribera e Contrino de Trapani, o Consórcio Femurs, o Conservatório Cherubini de Florença e a Orquestra Clásica do Centro, de Coimbra, Portugal, sob os auspícios do Erasmus+.

O diretor é Sergio Alaporte, diretor confiado a Stefania Bonfadelli, a famosa soprano e professora que supervisiona as respectivas master classes. O projeto Laboratório de Ópera, nascido graças a uma forte relação de colaboração entre as escolas de canto dos Conservatórios de Ribera e Trapani, e já lançado em 2022 com a encenação de As Bodas de Fígaro, de Mozart, oferece aos alunos a oportunidade de adquirirem novas competências importantes na sua área artística. carreira. – Formação profissional através da participação como solistas no curso preparatório ministrado no último ano letivo pela famosa soprano Stefania Bonfadelli e na apresentação de ópera com orquestra profissional.





Aprimorar a técnica, o estilo e a presença de palco em prestigiados teatros internacionais sob a supervisão de mestres de teatro de ópera de classe mundial é uma grande oportunidade para jovens talentos que estão sempre no centro do ensino, produção, pesquisa e internacionalização do Conservatório Arturo Toscanini.